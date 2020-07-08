【乳房重建】拆解水刀抽脂vs傳統抽脂大不同　4類人不宜進行抽脂手術

▲ 水刀抽脂及傳統抽脂有什麼分別？（圖片來源：iStock）

談到「抽脂」，大家或會聯想到隆胸整容手術，其實部分乳癌患者接受切割手術後，可透過抽脂進行乳房重建手術。整形外科專科醫生陳肖龍為大家解釋其中兩個抽脂方法－－「水刀抽脂」及「傳統抽脂」的分別，以及講解接受手術的注意事項。

水刀抽脂跟傳統抽脂的分別

陳醫生指自體脂肪移植技術也應用在修正乳房重建後輪廓缺損、疤痕攣縮、燒傷疤痕、放射性皮膚炎以及先天性輪廓缺損等情況。

「傳統抽脂」以負壓抽脂管在皮下組織來回的搓動，打散該區脂肪，再以負壓抽出散成小塊的脂肪。相對較新的技術，傳統抽脂較易造成血管及神經組織的傷害，因此出血量較大、瘀腫較多、術後也較痛，恢復期一般也比較長。

「水刀抽脂」是以扇形高壓水流噴射的「水刀」，在皮下直接沖散脂肪，並使其與周邊組織分離，能夠有效選擇性分離脂肪細胞，減少對血管及神經線的創傷及熱傷害，大幅降低手術的風險。術後的疼痛及瘀腫程度都較小，康復也快一些，病人能較早快恢復正常生活。

「水刀抽脂」同時含麻醉和止血藥，分離脂肪的同時能做到止痛、減少出血的效果及脂肪栓塞的危險，在巨量抽脂上更安全。

陳醫生續指透過「水刀抽脂」抽取的脂肪組織結構完整，如需進行脂肪轉移（例如以脂肪隆胸），轉移的脂肪存活率也較高，術後效果更顯著。

「水刀抽脂」適用於身體不同地方，例如肚子、大腿等。手術時間一般兩至四小時，視乎範圍而定。大部分病人會在手術當天出院。

水刀抽脂比傳統抽脂安全

「水刀抽脂」比傳統抽脂手術更有效率抽取脂肪組織，能在更少的時間抽取更大量的脂肪，同時減降低傳統抽脂手術中機械性刮除脂肪對周邊組織、神經及血管造成的傷害。

因此，「水刀抽脂」的手術時間較短、出血較少、脂肪栓塞的機會也較低，手術整體安全性也相對提高。

雖然理論上可以在局部麻醉下進行，但一般還是在全身麻醉或監察麻醉下進行較舒服，最安全的做法是由麻醉科醫生進行麻醉並在手術全程監察病人確保安全。

進行抽脂手術的適合人士

陳醫生表示絕大部分健康人士都適合進行抽脂手術，不適合的人士包括患有嚴重心血管疾病，凝血功能障礙及其他增加麻醉風險病情的病人以及孕婦。

此外，如抽脂部位曾做手術或有創傷，疤痕有可能會影響手術成效。

抽脂前後的注意事項

一般手術後第一天會比較累，但一般已能正常飲食、作息及處理一般文件和使用電腦的工作。運動方面，則可能要等術後兩三星期後才能逐步恢復。

陳醫生建議病人在抽脂手術後穿三個月的彈性壓力衣讓皮膚加速緊貼恢復彈性。他提醒大家，抽脂並不能替代健康的飲食和運動，抽脂雖能產生塑形效果，但不會引起明顯的體重減輕。

▲ 整形外科專科醫生陳肖龍（相片由受訪者提供）

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記者：王芷瑩