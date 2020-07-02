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【港區國安法】聶德權籲全體公務員各司其職

政治 19:17 2020/07/02

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聶德權期望，公務員全面配合特區政府，履行維護國家安全的責任。（資料圖片）

「港區國安法」6月30日深夜生效，公務員事務局局長聶德權今日向公務員發信，呼籲公務員在不同崗位各司其職丶團結一致，全面配合特區政府履行維護國家安全的責任。

聶德權在信中表示，港區國安法是「一國兩制」行穩致遠的關鍵，為特區未來進一步發展丶為香港的繁榮穩定、長治久安建立重要基礎。他又引述行政長官林鄭月娥稱，港區國安法是是香港走出困局、從亂到治的轉機；特區政府會竭盡所能丶履職盡責，負起實施港區國安法的主體責任。

聶德權續稱，公務員隊伍是香港特區政府的骨幹，期望公務員堅定支持行政長官和特區政府施政，為香港未來各方面的發展繼續努力，讓市民大眾能夠安居樂業。

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責任編輯︰林曉君
 

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