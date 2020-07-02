【新冠肺炎】3人違反強制檢疫令　分別判囚4至14日

▲ 衞生署指，3名人士因違反檢疫令，今日（2日）在屯門法院分別被判囚4至14日。（資料圖片）

衞生署表示，3名人士因違反《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章），今日（2日）於屯門裁判法院被判處即時監禁最長14天。



首宗個案涉及一名47歲男子，他早前獲發強制檢疫令，訂明必須在家中接受強制檢疫14日，但在檢疫令尚未屆滿前，他在無合理辯解及未獲獲授權人員許可下，離開其檢疫地點，並於3月1日在港珠澳大橋管制站被入境事務處職員截獲。他被控違反《規例》，今日於屯門裁判法院被判處監禁14天。

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第二及第三宗個案分別涉及一名27歲男子及一名32歲女子，他們早前獲發強制檢疫令，訂明他們必須分別於家中及一所酒店接受強制檢疫14日。兩人在無合理辯解及未獲獲授權人員許可下，分別意圖於5月29日及6月3日離開本港，並在深圳灣管制站被入境事務處職員截獲。他們均被控違反《規例》，今日於屯門裁判法院分別被判處監禁6日及4日。



衞生署發言人表示，截至今日，共有26人已被法庭定罪，判監禁最多3個月或罰款港幣一萬元，重申衞生署必定會嚴肅跟進任何違反《規例》的罪行。

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責任編輯：徐紹軒