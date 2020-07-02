涉訛稱替長者拔牙圖騙關愛基金6000元　牙醫否認4項欺詐罪受審

▲ 40歲牙醫涉意圖騙取關愛基金長者牙科資助共6,000元，被控4項欺詐罪，有份審批資助的關愛基金長者牙科服務資助高級主任供稱，申請資助的表格是由診所而非長者填寫。（資料圖片）

40歲牙醫涉訛稱曾為4名長者拔牙，意圖騙取關愛基金長者牙科資助共6,000元，被控4項欺詐罪。牙醫早前否認控罪，案件今（2日）在東區裁判法院開審。有份審批資助的關愛基金長者牙科服務資助高級主任供稱，申請資助的表格是由診所而非長者填寫。

被告胡皓暉（40歲）是香港牙醫學會管理委員會註冊牙醫，其牙科中心位於柴灣富欣花園，他被控於2015年10月至2016年3月期間，意圖詐騙香港牙醫學會關愛基金長者牙科服務資助項目，在臨床診治紀錄表上作出錯誤記錄，訛稱為3名長者各拔除4隻牙，並為另一長者拔除3隻牙，誘使資助項目辦事處發放3筆1,600港元及1筆1,200港元診療費的資助。

關愛基金長者牙科服務資助高級主任張浩文供稱，申請資助的表格由診所填寫，而接受牙科服務的長者則毋需接觸該表格；基金曾批出81宗個案的資助予被告，總額逾99萬，本案所涉款項佔當中6,000元。

張又指，基金會定期抽查獲資助的長者牙科服務個案，他於2016年3月發現被告某些個案有可疑，調查92名長者下發現當中4宗有虛假成分，張指於通報食物及衞生局後，最終報警處理。

控方透露，涉案長者中，某些曾於其他醫院接受過牙科治療，在被告報稱拔牙之前，早已拔牙。控方問及張表格上除了拔牙一欄外，是否有欄目讓牙醫填寫拔掉牙根或牙碎的治療。張回應指，表格上沒有相應欄目，但基金亦沒阻止醫生在空白地方補充有關資料。聆訊明續。

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記者：林欣樂