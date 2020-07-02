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【新冠肺炎】寄往英法等歐亞國家郵政服務3日起恢復　香港郵政提醒當地派遞或有所延誤

社會 20:10 2020/07/02

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香港郵政宣布明（3日）起[恢復往英國、法國、菲律賓等國家的郵政服務，但當地派遞仍可能有所延誤。（資料圖片）

香港郵政今日（2日）宣布，由於航空公司逐漸提供有限度的空郵運載力，及部分當地郵政通知恢復接收海外郵件，明日（3日）會恢復部分郵政服務。不過香港郵政提醒，當地郵政機關通知其運作仍因疫情受到影響，故當地的派遞會有所延誤。

恢復的郵政服務：　　 　　

目的地 現時可提供的服務類別
印度及菲律賓 所有郵政服務（包括特快專遞服務）
英國 特快專遞、易網遞服務及所有平郵郵政服務
法國、波蘭、西班牙及瑞士 所有郵政服務（包括特快專遞服務）
愛沙尼亞 所有空郵郵政服務（包括特快專遞服務）

香港郵政指，市民可瀏覽香港郵政網站，參閱各海外目的地現時可提供的服務類別。

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責任編輯：徐紹軒

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