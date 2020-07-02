【新冠肺炎】寄往英法等歐亞國家郵政服務3日起恢復 香港郵政提醒當地派遞或有所延誤
社會 20:10 2020/07/02
香港郵政今日（2日）宣布，由於航空公司逐漸提供有限度的空郵運載力，及部分當地郵政通知恢復接收海外郵件，明日（3日）會恢復部分郵政服務。不過香港郵政提醒，當地郵政機關通知其運作仍因疫情受到影響，故當地的派遞會有所延誤。
恢復的郵政服務：
|目的地
|現時可提供的服務類別
|印度及菲律賓
|所有郵政服務（包括特快專遞服務）
|英國
|特快專遞、易網遞服務及所有平郵郵政服務
|法國、波蘭、西班牙及瑞士
|所有郵政服務（包括特快專遞服務）
|愛沙尼亞
|所有空郵郵政服務（包括特快專遞服務）
香港郵政指，市民可瀏覽香港郵政網站，參閱各海外目的地現時可提供的服務類別。
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責任編輯：徐紹軒