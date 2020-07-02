【港區國安法】香港美國商會：將繼續視港為國際業務基地 需時理解立法細節 政治 20:17 2020/07/02 分享： 熱門 香港小姐 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 CuMask 劇情預告 超市大搜查 ▲ （陳國峰攝） 《港區國安法》正式在香港實施，多國發表聲明表示關注。香港美國商會昨發表聲明，強調將會繼續視香港為國際業務基地，惟會員需要時間詳細了解《港區國安法》的細節，希望政府日後能徵詢會員，及解釋國安法會如何實施。同時澄清，有關法例對美國企業在港經營及投資有何影響。 聲明又指，香港美國商會50多年來，致力維護香港國際商業中心的地位，並與港府合作將香港打造為法治、資訊及環球連繫的商業中心，期望法例不會影響香港的多元及利益，讓本港繼續作為東西方的重要橋梁。 責任編輯：李淇 相關文章 【港區國安法】陳國基宣誓就任港區國安委秘書長 林鄭：有能力兼任 今日 17:49 【港區國安法】陳國基宣誓就任港區國安委秘書長 林鄭：有能力兼任 【港區國安法】政府澄清限制市民出境的謠言 譴責有人在網上胡亂散布謠言 今日 18:20 【港區國安法】政府澄清限制市民出境的謠言 譴責有人在網上胡亂散布謠言 【港區國安法】旅議會及8個屬會表態支持 指旅客在港正常活動不受影響 今日 18:28 【港區國安法】旅議會及8個屬會表態支持 指旅客在港正常活動不受影響 港區國安法 商會 政治 國安法