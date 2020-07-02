【港區國安法】香港美國商會：將繼續視港為國際業務基地　需時理解立法細節

▲ （陳國峰攝）

《港區國安法》正式在香港實施，多國發表聲明表示關注。香港美國商會昨發表聲明，強調將會繼續視香港為國際業務基地，惟會員需要時間詳細了解《港區國安法》的細節，希望政府日後能徵詢會員，及解釋國安法會如何實施。同時澄清，有關法例對美國企業在港經營及投資有何影響。

聲明又指，香港美國商會50多年來，致力維護香港國際商業中心的地位，並與港府合作將香港打造為法治、資訊及環球連繫的商業中心，期望法例不會影響香港的多元及利益，讓本港繼續作為東西方的重要橋梁。

責任編輯：李淇