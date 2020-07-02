【港區國安法】無分政見年齡階層 逾6成英國人撐給予BNO居英權

英國最新民調顯示，超過6成英國人支持給予合資格港人永久居英權，幾乎多反對者兩倍，取態比1990年相類調查遠更正面。

據民調機構YouGov周三公布的調查，曾聽過政府準備給予英國國民（海外）護照（BNO）持有人居英權的英國受訪者中，近64%表示支持，只有22%反對。

港區國安法公布前，YouGov在6月26至28日訪問了1626名英國人，51%受訪者知悉唐寧街給予部分港人居英權的計劃，不論所支持政黨、脫歐立場、性別、年齡、社會階級或居住地區，支持比例悉數超過50%。

根據90年天安門事件後的相類調查，多達78%英國人知道首相馬卓安考慮給予港人居英權，當中只有33%表達支持，但有57%反對。

負責調查的修咸頓大學政治教授Will Jennings分析，有證據顯示英國人對外來移民態度軟化，或是令他們目前支持放寬BNO的限制，惟他指出，新冠肺炎或減少了普羅英人對香港的關注。由於BNO潛在持有人接近300萬，他提醒，當真正有大批港人湧入時，當地民情走向難料。

彭博社評論文章指出，2016年脫歐公投後，英國人對移民軟態趨軟。有見北京漠視當年倫敦交還香港的條款，英國刻下視香港為歷史責任和驕傲。執政保守黨最熱衷脫歐者，目前不少人支持對華強硬，加上支持BNO新策的內政大臣彭黛玲（Priti Patel）及外交大臣藍韜文（Domininic Raab）均來自移民家庭，全部促成了首相約翰遜的立場。

不過，彭博社指，馬卓安最後拒絶給予永久居英權，是為免民情洶湧；若今後有大量港人抵英，約翰遜的新策一樣有機會愈益惹爭議。

▲ 英國受訪者普遍支持給予BNO持有人居英權。（網上截圖）

記者：姚沛鏞