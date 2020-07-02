【保育災難】非洲逾350隻大象先後離奇死亡　大象生前詭異繞圈行伏屍水坑死因存疑

▲ 非洲南部國家博茨瓦納（Botswana）自今年5月起，便先後發現至少有350頭大象離奇暴斃。

大象作為陸上最大的哺乳類動物，壽命最長可以達到大約80歲。不過，非洲南部國家博茨瓦納（Botswana）自今年5月起，便先後發現至少有350頭大象離奇暴斃，目前已排除了人類盜獵的可能性。有專家表示這樣情況前所未見，形容是一場「保育災難」。

七成象屍集中在水坑附近

據英媒《衛報》引述英國慈善機構國家公園救援組織（National Park Rescue）保育專家麥肯恩（Niall McCann）指，當地保育人士5月初在一次飛越奧卡萬戈三角洲（Okavango Delta）的航程中，竟於3小時的飛行時間內發現了169頭大象屍體。

保育人士當時除了向政府示警外，也進行進一步調查，最後在奧卡萬戈三角洲一帶發現逾350頭大象屍體，其中逾七成的象屍集中在水坑附近，死亡的大象包含不同性別及年齡層。

據當地的野生動物與國家公園代理部長陶羅（DrCyril Taolo）表示:「目前已經死亡的350頭大象中，確認了其中有280種的瀕臨絕種的物種，後續仍在持續確認中。」

大象死前詭異繞圈行

麥肯恩表示，這次的象群死亡與乾旱無關，而且當地政府亦已初步排除由人類盜獵所致，因為象群的象牙都還存在。他又引述當地目撃者指，象群在瀕臨死亡前會詭異的繞着圈行走，而且行走過程搖晃，懷疑牠們的神經系統遭到攻擊，因此目前還無法排除中毒或是染病的可能性。

麥肯恩指出，如此大規模的象群死亡不僅「前所未有」，更是一場「保育災難」，同時也可能引發公共衞生危機。目前已把有關樣本送往檢測，但還需數周結果才會出爐。

據資料顯示，奧卡萬戈三角洲約有1.5萬頭大象，佔該國大象總數的10％，而生態旅遊的生產總值佔博茨瓦納的10至12％，僅次於鑽石。

【救救動物】誘懷孕母象食「炮仗菠蘿」一屍兩命 慘劇震驚國際3名疑犯被鎖定

【重返家園】疫情重創旅遊業主人無力飼養 泰國逾百大象「失業」送返大自然

【活在恐懼】尼泊爾大象節象伕30分鐘毆打大象23次 大象害怕被打緊緊閉上眼睛【有片】

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【按此免費下載食用安全手冊】

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯:熊詠思