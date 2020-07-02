「港區國安法」生效後即被押返大陸？　黃之鋒報平安

▲ 前香港眾志黃之鋒今晚（7月2日）在藍田擺街站為立法會民主派初選拉票，指自己依然未因港區國安法被捕（黃之鋒Facebook）

「港區國安法」生效後，相信大家都關注當局如何執法，以及幾時執法。前香港眾志黃之鋒今晚（2日）於社交傳媒報平安，形容自己「還是無穿無爛，完好無缺」。他說，自己仍好端端的在藍田擺街站，跟大家交流、聊天、嗌咪、發單張，一切也是得來不易。

黃之鋒形容，自己是「中共名列前茅的打擊對象，面對終身監禁的風險，無期還押的可能」。然而，他自言有擔心，亦的確有恐懼。不過，他主動提到早前傳出，內地當局在「港區國安法」通過翌日，即7月1日，便會旋即拘捕自己，但結果今晚依然無事。

9月立法會換屆選舉，黃之鋒參加了民主派的九龍東初選，所以不忘呼籲支持者投票。

本身是自決派的黃之鋒，於「港區國安法」生效前夕，宣佈退出一手創立的香港眾志，而該組織亦同時宣佈解散。有政界中人指，如果黃之鋒一直不再公開自決主張，亦不去外國要求制裁香港以至中國，由於新法例沒有追溯期，相信因觸犯國安法被捕的機會不大。

但消息認為，黃之鋒仍是立法會選舉被DQ的高危份子，一旦在民主派初選勝出，亦可能要由Plan B代為上陣了。值得留意的是，黃之鋒雖未親口公布Plan B人選，但他派發的傳單當中，有一款是觀塘區區議員梁凱晴的大頭相，因此Plan B人選可謂呼之欲出。