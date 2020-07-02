政府物流署買口罩疑被騙1520萬　其中154萬個口罩已使用

▲ 政府物流署買口罩疑被騙約1500萬，其中154萬個已被使用。（曾秋文攝）

一批早前供應予政府物流署的外科口罩，懷疑提供虛假資訊，涉嫌違反《商品說明條例》。物流署晚上作出回應指，截至六月初，該供應商共向物流署提供約670萬個涉案口罩，並收取約1,520萬元。

物流署發言人今日（2日）表示，該批口罩於今年3月以直接購買方式向一間本地貿易供應商購入。該供應商聲稱涉案口罩來自上海，產品規格符合美國材料和試驗協會（ASTM）的口罩標準F2100的第一級別，而售價與當時的市場供應價格相若，物流署因而批出口罩採購合約。

截至6月初，該供應商共向物流署提供約670萬個涉案口罩，並收取約1,520萬元。

物流署曾向社署、紀律部門及食物環境衞生署等11個政府部門分發約312萬個涉案口罩；而社署曾將有關口罩分發予安老和殘疾人士院舍。

物流署已通知有關部門停止使用，並安排回收。經初步點算，物流署預計回收的涉案口罩的數目約158萬個，即尚有154萬個口罩未能回收。物流署會將所有回收的涉案口罩，全數轉交海關處理。

而在驗收方面，物流署指在檢收涉案口罩時，已按既定程序抽樣檢驗貨品，當時並無發現不妥。

物流署亦曾要求該供應商提交測試報告，以確定有關貨品的質素。物流署早前曾將涉案口罩樣本交認可化驗所測試，結果顯示涉案口罩樣本的細菌菌落總數並無超出一次性使用衞生用品的衞生標準上限。

物流署又表示，知悉海關因該批口罩懷疑附有虛假商品說明而進行調查後，隨即停止向該供應商發放餘下的應付貨款，以及停止接收尚未送達的口罩。物流署亦已撤銷與該供應商的採購合約，並會向該供應商追討損失及賠償。

此外，物流署懷疑該供應商曾提交虛假文件，故已將有關事宜轉介香港警務處。由於有關個案已轉交相關執法部門跟進，現階段不便透露與該供應商有關的資料。

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：陳梓蔚