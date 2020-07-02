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【港區國安法】澳洲總理莫理森：考慮為港人提供「避風港」　美聯社指給予3年居留許可

休閒 22:25 2020/07/02

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澳洲表示將積極考慮向港人簽發臨時庇護簽證。

《港區國安法》實施後，各國持續關注事件。繼英國計劃為本港的BNO持有人提供成為英國公民的新途徑後，澳洲亦表示將積極考慮向港人簽發臨時庇護簽證。

《美聯社》報道，澳洲總理莫理森（Scott Morrison）周四（2日）指，正積極考慮為有需要的港人提供「避風港」，有關措施與英方相類似，目前正作最後修訂再向內閣提出。

莫理森未有透露方案細節，僅表示有最終決定將作公布，並強調政府有意為港人提供並加強支持。報道指，澳洲可能會向港人提供臨時庇護簽證，並給予3年的居留許可。

英國首相約翰遜周三（1日）表示，《港區國安法》嚴重違反《中英聯合聲明》，與香港《基本法》有直接衝突，英方將向BNO持有人提供申請成為英國公民的新途徑。

按正常程序進行BNO網上申請，詳細申請教學及步驟請看【下一頁】

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責任編輯:王俊賢

網絡熱話 移民 莫里森 港區國安法 澳洲

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