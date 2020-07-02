羅冠聰證實已離港「未知歸途何期」　未來專注國際連結民間外交工作

▲ (羅冠聰facebook圖片)

香港眾志前成員羅冠聰證實已離港，強調日後會專注國際連結、民間外交工作。羅冠聰表明，基於風險評估，暫時不便透露更多資訊。

眾議院外交關係委員會日前就中央政府通過港區國安法召開聽證會。羅冠聰、工黨李卓人，以及身處美國的留學生、港大《學苑》前總編輯梁繼平，分別透過視像作證。其中，羅冠聰會上表示，自己參與聽證會一事，或已被中央認為違反港區國安法而面臨監禁。

有傳羅冠聰在出席聽證會前已離港，羅晚上在社交網站發文回應，指國安法首日實施，政權無法無天，以言入罪的情況已經發生。強調自己在聽證會發言，向國際社會陳明惡法實施後香港真實的人權狀況，同時也使自己陷入不可預知的危險之中。

他說，經歷兩天，相信大家都感覺到國安法為香港帶來的改變和限制，因此，將香港人抗爭意志整合、傳遞的任務，需要Be Water地在國際散播開去，與本地抗爭雙軌並行。

羅冠聰認為，現時必須要有人作出抉擇，在民間外交層面以港人的身份發聲，故在答應出席聽證會並決志日後承擔這種責任時，就已有走到國際的準備。

他又感謝各位朋友的關心、理解和體諒，為保他人安全，一切個人信息抱歉未能詳細交代，「我也預計到這個決定會引來相當多的攻訐，不論來自何方－－不理解的、痛心的、擔憂的，甚或專門離間的，我也需時逐一消化，再拷問自身」。

羅冠聰最後表明「今此一別，尚未知歸途何期」。願他朝有幸，半生歸來，仍是那位無忘初衷的少年。也願香港安好。

責任編輯：李淇