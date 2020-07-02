好棧3兩裝牛肝菌懷疑摻雜帶毒性菇種　食安中心指令零售商停售

▲ （經濟日報資料圖片）

食物環境衞生署食物安全中心今日（2日）公布，一批預先包裝牛肝菌中懷疑摻雜一些不可食用或帶毒性的菇類品種，呼籲市民不要食用。

有關批次為3兩裝好棧精選牛肝菌，由零售商好棧食品有限公司發售，源自中國，每包淨重113.4克。該批貨品的此日期前最佳為2021年12月31日。



食安中心正跟進早前衞生署衞生防護中心通報一宗懷疑因進食菇類引致食物中毒的個案，並派員到零售商其中一間位於深水埗的零售店調查及抽取樣本進行化驗。真菌專家評估樣本及個案中餘下的牛肝菌，指涉事牛肝菌摻雜一些不可食用或帶毒性的菇類品種。



中心發言人說，中心亦與有關產品的進口商、分銷商及零售商跟進，初步調查顯示受影響批次產品於上述零售商轄下零售店出售，已要求該零售商停售及回收受影響批次產品。中心會繼續跟進事件及採取適當行動。

中心指，菇類中毒一般是急性的，嚴重程度要視乎進食菇類的品種及數量，進食者也會出現各種不同的症狀。菇類中毒的潛伏期一般較短，進食者會出現腸道症狀，最常見的是噁心、嘔吐和腹痛。有時也會出現其他的區別徵象，包括極度口渴、大量出汗、出現幻覺、昏迷，以及其他神經性症狀。

中心呼籲曾購買並持有上述批次產品的市民，應立即停止食用，如食用有關產品後不適，則應及早求醫。市民可於辦公時間致電中心熱線3188 3141，查詢上述產品的回收事宜。

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【按此免費下載食用安全手冊】



TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：徐紹軒

