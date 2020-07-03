曾錦強：難以停止仇恨牟利

由於Facebook對平台上的失實資訊和仇恨言論沒有作為，美國有團體發起「停止以仇恨牟利」（Stop Hate for Profit）運動，呼籲企業在7月份不要在Facebook上投放廣告。支持的品牌包括星巴克、福特汽車、可口可樂、聯合利華（Unilever）、美國電訊龍頭Verizon，戶外服飾品牌The North Face等等。

雖然支持品牌眾多，Facebook也同意檢討相關措施，但我認為要達到「停止以仇恨牟利」的目的，機會可說微乎其微。Facebook這個廣告平台，盡攬大中小微企業，是典型的長尾巴企業，即使最大的廣告商，廣告佔比也很低。有報道指，就算百大企業聯手，其廣告額也只佔Facebook全年廣告收益6%。加上行動只是一個月，影響非常低。

印象中，廣告商以杯葛形式改變媒體的做法很少成功，因為廣告商最終不會和自己荷包作對，捨棄廣告效力高的媒體。在香港，很多年前有廣告商發起杯葛某電視台，抗議他們年年加價，最後電視台還是每年加價，廣告商只好無奈地接受。反而當電視台廣告效力大減之後，即使沒有廣告商杯葛，他們也不敢加價。

再者，仇恨言論有市場，夠吸睛，能增加互動，為社交媒體廣告效力增值。社交媒體只要維持廣告效力，便不用擔心沒有廣告商幫襯。

原文刊於《晴報》