【本地遊】街坊帶路遊港島隱秘薄扶林村　訪舊牧場牛奶公司遺跡

▲ 薄扶林村那份密集的寮屋區風情，別具一格，最宜周末輕鬆遊。

乘巴士經往香港仔，總發現置富花園前一片鐵皮屋的薄扶林村相當神秘，那份密集的寮屋區風情，在坐擁眾多豪宅的薄扶林道對照有趣。但如此「自成一角」，外人入村恐妨會招來異樣目光，但其實薄扶林村文化環境保育小組，定期會舉辦導賞活動，這次不如由街坊Jenny帶路，為大家尋訪昔日牛奶公司在此總部上的點滴痕跡，聽著趣味盎然。

近年亞洲不少老化的舊村落，記者在上周走訪薄扶林村後，覺得此港島隱世小村文脈古蹟兼備，旁邊有伯大尼教堂、德格拉斯堡、太古樓印刷廠等西式建築，極具條件「文青化」而吸引外地遊客。

▲ 這建築本是一象牙雕刻工廠，後來師父過身，其妻遂改為經營冰室，今天則是明愛的社區發展中心。(攝影︰馮柏偉)

記者參加薄扶林村文化環境保育小組的導賞團，原來它在2014年已獲世界文物建築基金會(World Monuments Fund)列入其監察名單，村靠山依建，其鐵皮小屋和狹窄巷弄形成縱橫交錯的布局，極具風味。

▲ 薄扶林村不少由鐵皮搭建，街路像迷宮般複雜。(攝影︰馮柏偉)

為我們帶團的街坊Jenny自幼在薄扶林村成長，對村內變遷、習俗知之甚詳，「薄扶林村自1730年已有文獻記載出現聚落，目前則約有400戶約2800人居住。村大致分為3個部份：中部為『圍仔』，是村內的中心，南部為『菜園』，村尾近置富的為『龍仔督』」。

▲ 幾年前本港塗雅團體Smile Maker入村進行創作，令村登時活力起來。(攝影︰馮柏偉)

我們先到菜園地參觀，前面的空地，原來是街坊節慶聚會在所。「村內屋舍儕擁林立，空間匱乏，2012年這戶人家借出兩幅菜地，讓人復耕，新春時這裏會舉行盆菜宴，之前還會端午會包粽，中秋會猜燈謎，相當熱鬧。」

▲ 菜園地可讓村民種一點瓜菜，自食其力，前邊的空地則是他們節慶聚腳所在。(攝影︰馮柏偉)

值得一提的是，薄扶林村還有舞火龍的傳統，以竹，禾草及鐵線捆紮成的龍身，中秋夜裏供村民善信上香巡村祭祀，「舞火龍出對面馬路，再到華富村的瀑布灣，將火龍浸水，謂之『龍歸滄海』。」Jenny說。

牛奶公司員工宿舍 孩童玩樂所在

行程的精髓，是一覽這裏牛奶公司的遺跡故事。1886年來自英國的文遜醫生和5名香港商人在薄扶林設立牧場，奶牛業發達的時候，牧場養牛1,500隻，薄扶林村全村半數人口都為牛奶公司打工，但隨著牧場在上世紀80年代初結束，部分地段被改建為置富花園，如今牧場遺跡散落薄扶林道兩旁及置富花園一帶。

▲ 參觀導賞員的朋友，在街坊福利會胡社生堂的天台留影，後邊兩幢就是前牛奶公司員工宿舍。(攝影︰馮柏偉)

當中最吸睛的是兩幢員工宿舍建築，在薄扶林村的矮屋中拔地而起。

50年代建的是7層樓高，60年代建的是8層樓，一窗戶代表一個單位，供 工人免費入住。牛奶公司結業後，因與惠康超市屬同一集團，80年代初曾讓惠康員工入住，直至2005年悉數搬出，現在則已丟空。

Jenny最記得這宿舍的4樓是康樂部，因村內文娛設施不多，童年時她和一眾孩童都會在那裏玩耍，內有康樂棋，乒乓球桌等玩意，「不會因非員工子女而排擠你，讓你入去玩，英資機構都有人情味。」

▲ 薄扶林村舊街坊展示的正是象草，「上一輩的老人家稱之為『洋草』，即西方引入之故。」(攝影︰馮柏偉)

之後我們再到一處雜草叢生，類似碉堡的舊建築，原來名為草廬，Jenny說。

牛奶公司經營牧場之初已從外地引入多產 的「象草」，種滿山頭，為乳牛主食。 惟在冬季氣候底下，草苗生長放緩，故在夏秋期間儲起部份象草，作牛群糧食之用。 為了保鮮不腐，工人會將一細綑像草挑到牧場多個草廬裡，舖好後灑鹽，是為草廬。工人會從上面的孔拋入象草，再在底下的開口用耙耙出草來，再分發到不同的牛房作飼糧。

▲ 薄扶林村的小路上有馬賽克圖案，都是村內的景點為主，這個是介紹草廬。

▲ 村內的草廬約有7、8個之多，這個保存得取完整，但周圍已雜草叢生。(攝影︰馮柏偉)

村內中心 居民日常舊士多

薄扶林村面積約4公畝，但它的中心街道，舖頭最集中的就是圍仔大街，由一排兩列18間屋組成，村民稱之為「十八間」，是薄扶林村最悠久歷史的建築， 現時的大街排屋尚見原來的地基及牆壁，部份仍舊木構瓦頂。組屋商舖就是魚檔、士多、茶樓、理髮店等，以供應居民日常所需。Jenny記得 逢每月3號及18號兩天，是牛奶公司發薪的日子，村外的商販都會專程到大街舖前空地擺賣日用品，相當熱鬧。

▲ 圍仔大街是薄扶林村最多商店集中的街道，走著挺有風味。(攝影︰馮柏偉)

沿著圍仔大街走幾分鐘，就到村內另一著名地標李靈仙姐塔。仙姐靈塔供奉神祇為李靈仙姐，此信仰全港只得薄扶林村獨有。

▲ 李靈仙姐塔，內供奉的神祇為李靈仙姐，此信仰全港只得薄扶林村獨有。(攝影︰馮柏偉)

靈塔坐落在村內最古老的兩列排屋中央以南的菜地上，今天已給村內建築物包圍。 靈塔呈六角形，高五米多，以紅磚構建，每層每面皆節以密封圓拱窗，外形簡潔直挺。 第一層塔身開一圓拱門，內裏供有李靈仙姐的靈位。 塔上有石區，記有「民國丙辰年冬靈塔聯慶堂立」，民國丙辰年即1916年，相傳這是靈塔重修的年份。

薄扶林村文化導賞團

日期︰7月5日、19日

時間︰10am至12nn

收費︰每位$75

查詢︰6199 9473

記者︰馮柏偉