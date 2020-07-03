城大撥千萬推出特別就業支援計劃 拓展應屆畢業生工作機會

生涯規劃並非一朝一夕的事，需要時間累積經驗和確立方向。從學生踏入校園開始，香港城市大學（下稱城大）重視推動學生的全面個人發展，提供全方位的就業支援，助他們的個人成長和事業取得成功。面對今年環球經濟受疫情影響，城大更撥款1,000萬港元推行特別就業支援計劃，在副校長（學生事務）葉豪盛教授的帶領下協調各部門，為畢業生提供一系列適切幫助，成為一眾城大畢業生求職路上的堅實後盾。

城大副校長（學生事務）葉教授表示，受疫情影響，環球經濟不景氣，今年僱主提供予畢業生應徵的工作崗位減少，畢業生在求職過程面對較大的困難，是以校長郭位教授能夠撥出1,000萬港元的資源用作畢業生特別就業支援，可謂非常適時的措施。城大學生發展處處長黃志添博士亦補充︰「我們正面對全球性的經濟影響，畢業生在求職方面所遭遇的挑戰大增。據了解，大部分僱主期望經濟會於9月稍為好轉，而我們在這段時期推出的特別就業支援計劃，亦正好幫助畢業生把握求職的黃金時間。」

▲ 城大副校長（學生事務）葉豪盛教授表示，大學因應環球經濟轉差而撥款1,000萬港元推出多項特別就業支援，拓展畢業生的工作機會。

多管齊下 提升求職成功率

黃博士透露，城大的特別就業支援計劃將包括兩方面︰首先大學推出「城」就開拓計劃（Career Launch Scheme），主動與不同企業合作——若企業聘請城大畢業生工作，城大將會提供配對基金，資助畢業生三分之一的工資，上限為6,000港元，為期3個月，以鼓勵僱主為城大畢業生創造更多工作機會。葉教授補充，城大鼓勵僱主在這個艱難的時期提供長期工作職位及一些短期合約，如3至6個月項目性質的工作崗位，讓畢業生有機會在職場發揮良好表現，增加僱主長期聘請畢業生的信心。

▲ 城大學生發展處處長黃志添博士指出，特別就業支援計劃的重點內容包括「城」就開拓計劃和「就業諮詢月」。

黃博士形容，「城」就開拓計劃的推行，每一步也像摸石過河，幸而得到學校不同部門，包括學系、校友會等多方面的支持和正面積極的回應。「很多學系得知今年求職的困難情況，都對計劃表示支持，並主動聯絡學生鼓勵他們使用城大的就業支援服務。」 計劃下，城大的事業及就業能力顧問團隊會為即將畢業的學生提供專業支援，例如一對一的諮詢服務。「在學系的協助下，我們能為每一名應屆畢業生安排一位事業及就業顧問，提供個人化求職建議和事業規劃意見，這些一對一的諮詢對學生來說非常重要。」

「城」就開拓計劃現已聯繫超過2,700個行業合作夥伴、僱主、校友及行業聯會，為應屆畢業生尋找就業機會，不少企業或機構亦已登記參與此計劃，而校方將透過城大網上就業資料庫JobPlus發放最新職位空缺資訊，同時亦會通過手機短訊向畢業生發布職位空缺的提示。葉教授亦感謝各方通力合作，並期望應屆畢業生能積極裝備自己，找到心儀的理想工作。

黃博士又表示，除了提供配對基金和一對一就業諮詢外，城大另一方面更舉辦了「就業諮詢月」﹕「我們在5月25日至6月19日期間舉辦了超過60場線上活動，邀請多間企業進行招聘及求職技巧講座，另外亦提供各類工作坊，加強應屆畢業生對不同行業職位的認識和提升求職技巧。」支持「就業諮詢月」的企業包括花旗銀行（香港）、微軟、畢馬威會計師事務所、新世界發展有限公司、foodpanda等等，吸引超過1,500名不同學系的學生參加，反映學生積極把握機會提高競爭力。

▲ 城大每年舉辦事業節，主動與不同企業合作，鼓勵僱主為畢業生創造更多工作機會。（圖為2019城大事業節）

諮詢專家意見 規劃未來事業

回顧過去幾年城大的就業支援工作，葉教授坦言非常滿意，並從畢業生的高就業率可見成效。「早在6、7年前，我們已有很全面的就業支援服務，並緊貼社會的變化不斷完善。如近年有企業採用視像面試，我們便安排講座向同學分享視像面試的秘訣和要點。」

除緊貼市場變化外，葉教授表示城大非常重視培育學生建立職業規劃的概念，提供切合學生於不同階段所需的訓練及支援，從大學一年級起便安排「商貿導向計劃」、城大事業節、職業諮詢等活動，讓學生由踏入校園起開始了解不同的工作機會和要求，從而發掘自己的志向和專長。

他亦指出，大學鼓勵學生參與不同的課外活動、義工服務、本地和海外實習、交流計劃等，在城大就學期間增廣見聞之餘，更能從其他學習經歷中豐富自己的履歷和建立不同技能。

▲ 城大恒常為學生提供求職技巧講座工作坊。

挑選優秀學生 重點培訓求職技能

了解到自己的職業興趣和專長後，學生可進一步參加城大策劃的工作坊及講座提升求職技巧，在投身社會前充分裝備自己。在眾多不同類型的活動中，黃博士重點推薦專門為大學三、四年級學生而設的「精英100計劃」。「課程會挑選表現優秀的學生，為他們提供為期1年的訓練，培訓個人素質及求職技巧，過去已助不少參加者受聘於各大機構。」

就讀於商學院資訊系統學系的何宗霖正是「商貿導向計劃」和「精英100計劃」的參加者，他表示課程能夠幫助他訓練求職過程需要具備的軟技能。「課程會為我們提供模擬面試、能力傾向測試，並針對社會議題進行小組討論訓練，亦會指導我們如何撰寫履歷和求職信。熟悉相關行業的事業顧問更為我們設計模擬單人面試，提供專業及度身訂造的建議。」

回想自己的求職過程，何宗霖認為一直以來大學提供的就業支援非常充足，在事業顧問的幫助下，他每個學年均會參與大學舉辦的不同活動豐富自己的履歷。「我在不同的職業講座和工作坊中發現自己對IT審計、IT諮詢的範疇較感興趣，而我修讀的課程是國際信息系統審計協會（ISACA）的認可課程。經自己的複習和學系教授的指導下，畢業前考獲『信息系統審計師』（CISA）的專業資格，為我的僱主帶來良好印象；加上『精英100計劃』的訓練，最終成功應聘了IT審計的工作。」

▲ 城大資訊系統學系應屆畢業生何宗霖積極參與「精英100計劃」和其他活動，努力裝備自己，最終成功覓得心儀工作。

（資料由客戶提供）

