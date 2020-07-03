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【坐骨神經痛】腰腿痛同時發作或患坐骨神經痛　中醫教兩招緩解疼痛

醫生診症室 09:57 2020/07/03

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中醫教兩招緩解坐骨神經痛。

腰腿痛是十分常見的都市病，若腰痛及腿痛經常同時發作，很有可能跟坐骨神經痛有關。

坐骨神經是人體最長的一條神經，由腰椎第四節至骶椎第三節神經根為起始，支持整個下肢的神經，而坐骨神經痛的主要表現為腰腿疼痛。坐骨神經痛主要分根性及幹性兩種，根性即是坐骨神經於腰部的神經根部分受到壓迫，而幹性即是坐骨神經於臀部的神經幹部分受到壓迫。

分辨根性還是幹性的簡單方法，是看表現上疼痛的部位是以腰為主，還是以腿為主。

以腰痛為主的根性坐骨神經痛，緩解方法以按摩腰部為主，可以針對第四節腰椎施行揉按、按壓法，又即腰陽關、腎俞等穴位，配合熱敷；

以腿痛為主的幹性坐骨神經痛，緩解方法以按摩臀部為主，可以針對梨狀肌施行揉法，滾法，又即秩邊、環跳、承扶等穴位，配合熱敷；

按摩緩解後，建議及早求醫，接受中醫針灸或物理治療超聲波等針對性治療，以免變成舊患，更難根治。

何顯毅醫師專頁：Facebook / Instagram

文章獲何顯毅醫師授權轉載。

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撰文 : 何顯毅 醫宗堂註冊中醫師

中醫 物理治療 坐骨神經痛 腰痛 按摩

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