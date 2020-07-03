黃子華《乜代宗師》暫成今年票房總冠軍 本年上半年票房較去年同期跌逾7成
娛樂 10:20 2020/07/03
受新型冠狀病毒疫情影響，各行業大受打撃，當中戲院是最受影響的行業之一，據香港票房有限公司公布，香港上半年中外票房總收入由去年的10.45億元，大幅下跌至2.93億元，跌幅高達71.97%。
上半年首輪上映的電影共125部，香港電影佔18部，非香港電影有107部。當中黃子華自導自演的賀歲片《乜代宗師》憑2,945萬元票房，成今年上半年香港電影累積票房冠軍，也是今年上半年中外影片的總冠軍。而去年上半年香港電影票房冠軍《廉政風雲 煙幕》，票房為31,360,754元。
至於其餘香港電影累積票房第2至第4位，分別是《家有囍事2020》、《我的筍盤男友》、《肥龍過江》，一律為賀歲片。打入十大並仍然在上映的港片包括：《金都》、《死因無可疑》、《叔·叔》及《致富者聯盟》。
外語片方面，由韓國電影《白頭山︰火山浩劫》以累收1,863萬元成外語片票房冠軍，其次分別是《1917︰逆戰救兵》及《怪醫D老篤》。而在去年上半年的外語片票房榜，排第十名的《沙贊! 神力集結》，票房為20,868,518。
十大香港電影累積票房（截至6月30日）
- 《乜代宗師》 29,456,956元
- 《家有囍事2020》 11,913,854元
- 《我的筍盤男友》 6,316,016元
- 《肥龍過江》（2020） 5,644,592元
- 《金都》 4,024,072元（上映中）
- 《死因無可疑》 3,574,197元（上映中）
- 《叔·叔》 3,191,634元（上映中）
- 《墮落花》 737,765元
- 《BABY復仇記》 501,180元
- 《致富者聯盟》 194,818元（上映中）
十大非香港電影累積票房（截至6月30日）
- 《白頭山︰火山浩劫》 18,631,982元
- 《1917︰逆戰救兵》 15,557,505元
- 《怪醫D老篤》 14,258,613元
- 《猛禽暴隊︰解瘋小丑女》 13,172,745元
- 《數碼暴龍LAST EVOLUTION》 12,967,751元（上映中）
- 《變雀特工》 8,269,099元
- 《1/2的魔法》 6,462,796元（上映中）
- 《小婦人》（2020） 5,941,068元
- 《重案夢幻再重組》 5,660,537元
- 《隱形客》 5,533,311元
資料來源︰香港票房有限公司
撰文 : TOPick柴犬出動