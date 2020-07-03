黃子華《乜代宗師》暫成今年票房總冠軍　本年上半年票房較去年同期跌逾7成

▲ 黃子華賀歲片《乜代宗師》暫成今年票房總冠軍。

受新型冠狀病毒疫情影響，各行業大受打撃，當中戲院是最受影響的行業之一，據香港票房有限公司公布，香港上半年中外票房總收入由去年的10.45億元，大幅下跌至2.93億元，跌幅高達71.97%。

上半年首輪上映的電影共125部，香港電影佔18部，非香港電影有107部。當中黃子華自導自演的賀歲片《乜代宗師》憑2,945萬元票房，成今年上半年香港電影累積票房冠軍，也是今年上半年中外影片的總冠軍。而去年上半年香港電影票房冠軍《廉政風雲 煙幕》，票房為31,360,754元。

至於其餘香港電影累積票房第2至第4位，分別是《家有囍事2020》、《我的筍盤男友》、《肥龍過江》，一律為賀歲片。打入十大並仍然在上映的港片包括：《金都》、《死因無可疑》、《叔·叔》及《致富者聯盟》。

外語片方面，由韓國電影《白頭山︰火山浩劫》以累收1,863萬元成外語片票房冠軍，其次分別是《1917︰逆戰救兵》及《怪醫D老篤》。而在去年上半年的外語片票房榜，排第十名的《沙贊! 神力集結》，票房為20,868,518。

▲ 韓國片《白頭山︰火山浩劫》成香港今年上半年的外語片票房冠軍。

十大香港電影累積票房（截至6月30日）

《乜代宗師》 29,456,956元

《家有囍事2020》 11,913,854元

《我的筍盤男友》 6,316,016元

《肥龍過江》（2020） 5,644,592元

《金都》 4,024,072元（上映中）

《死因無可疑》 3,574,197元（上映中）

《叔·叔》 3,191,634元（上映中）

《墮落花》 737,765元

《BABY復仇記》 501,180元

《致富者聯盟》 194,818元（上映中）

十大非香港電影累積票房（截至6月30日）

《白頭山︰火山浩劫》 18,631,982元

《1917︰逆戰救兵》 15,557,505元

《怪醫D老篤》 14,258,613元

《猛禽暴隊︰解瘋小丑女》 13,172,745元

《數碼暴龍LAST EVOLUTION》 12,967,751元（上映中）

《變雀特工》 8,269,099元

《1/2的魔法》 6,462,796元（上映中）

《小婦人》（2020） 5,941,068元

《重案夢幻再重組》 5,660,537元

《隱形客》 5,533,311元

資料來源︰香港票房有限公司