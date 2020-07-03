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黃子華《乜代宗師》暫成今年票房總冠軍　本年上半年票房較去年同期跌逾7成

娛樂 10:20 2020/07/03

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熱門 香港小姐 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 CuMask 劇情預告 超市大搜查

黃子華賀歲片《乜代宗師》暫成今年票房總冠軍。

受新型冠狀病毒疫情影響，各行業大受打撃，當中戲院是最受影響的行業之一，據香港票房有限公司公布，香港上半年中外票房總收入由去年的10.45億元，大幅下跌至2.93億元，跌幅高達71.97%。

上半年首輪上映的電影共125部，香港電影佔18部，非香港電影有107部。當中黃子華自導自演的賀歲片《乜代宗師》憑2,945萬元票房，成今年上半年香港電影累積票房冠軍，也是今年上半年中外影片的總冠軍。而去年上半年香港電影票房冠軍《廉政風雲 煙幕》，票房為31,360,754元。

至於其餘香港電影累積票房第2至第4位，分別是《家有囍事2020》、《我的筍盤男友》、《肥龍過江》，一律為賀歲片。打入十大並仍然在上映的港片包括：《金都》、《死因無可疑》、《叔·叔》及《致富者聯盟》。

外語片方面，由韓國電影《白頭山︰火山浩劫》以累收1,863萬元成外語片票房冠軍，其次分別是《1917︰逆戰救兵》及《怪醫D老篤》。而在去年上半年的外語片票房榜，排第十名的《沙贊! 神力集結》，票房為20,868,518。

韓國片《白頭山︰火山浩劫》成香港今年上半年的外語片票房冠軍。

十大香港電影累積票房（截至6月30日）

  • 《乜代宗師》 29,456,956元
  • 《家有囍事2020》 11,913,854元
  • 《我的筍盤男友》 6,316,016元
  • 《肥龍過江》（2020） 5,644,592元
  • 《金都》 4,024,072元（上映中）
  • 《死因無可疑》 3,574,197元（上映中）
  • 《叔·叔》 3,191,634元（上映中）
  • 《墮落花》 737,765元
  • 《BABY復仇記》 501,180元
  • 《致富者聯盟》 194,818元（上映中）

十大非香港電影累積票房（截至6月30日）

  • 《白頭山︰火山浩劫》 18,631,982元
  • 《1917︰逆戰救兵》 15,557,505元
  • 《怪醫D老篤》 14,258,613元
  • 《猛禽暴隊︰解瘋小丑女》 13,172,745元
  • 《數碼暴龍LAST EVOLUTION》 12,967,751元（上映中）
  • 《變雀特工》 8,269,099元
  • 《1/2的魔法》 6,462,796元（上映中）
  • 《小婦人》（2020） 5,941,068元
  • 《重案夢幻再重組》 5,660,537元
  • 《隱形客》 5,533,311元

資料來源︰香港票房有限公司

撰文 : TOPick柴犬出動

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