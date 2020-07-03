  • 29°C
香港時間 : 2020703日 (五) 11:17
靚太生活雜誌

會員專區

專題:DSE 升學攻略2020

熱門關鍵字 : 香港小姐 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 CuMask 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【暑期活動】香港中央圖書館展覽館變身親子共讀天地　逾150場免費活動探索潮讀體驗 【內附連結】 

休閒 10:48 2020/07/03

分享：

熱門 香港小姐 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 CuMask 劇情預告 超市大搜查

大型兒童閱讀活動「夏日閱繽紛2020」於7月25日至8月10日舉行，提供逾150場活動，培養親子閱讀的興趣。（iStock圖片）

一年一度大型兒童閱讀活動「夏日閱繽紛2020」於7月25日至8月10日舉行，今年的主題是「閱讀，伴我成長」，香港中央圖書館展覽館搖身變成親子共讀天地，透過親子工作坊、故事時間和文藝表演等超過150場精彩活動，讓親子一族感受不一樣的閱讀體驗，創造屬於自己的喜閱密碼。
 
香港中央圖書館展覽館分為「閱讀雅舍」、「中央舞台」和「摺紙天地」三大活動區，讓家長陪小朋友一同探索閱讀新體驗。「中央舞台」一連17天源源送上故事劇場、文藝表演和親子工作坊，包括：大細路劇團和明日劇團的故事劇場；音樂事務處的管樂和中樂表演；香港青年協會以馬戲、魔術、故事劇場、非洲鼓樂和現代舞等不同表演模式，為大家帶來各種樂趣。

工作坊當然少不了最吸引兒童的摺紙。(官方圖片)

香港芭蕾舞團主持的｢芭蕾聽賞跳 ~ 睡美人｣藝術工作坊，透過睡美人故事為小朋友和家長講解芭蕾舞藝術，還有「棉紙撕畫文件夾工作坊」和「童話故事小手作」等活動，讓親子合作創造獨一無二的精緻文件夾和經典童話故事場景。

多元化的藝文活動由7月25日開始。(官方圖片)

而「閱讀雅舍」將舉辦32場故事時間，圍繞「快樂成長」、「愛」和「愛閱讀」三大主題，透過不同種類的兒童故事和親子互動遊戲，培育小朋友對閱讀的熱誠。「摺紙天地」則由導師教授參加者製作以動物、文具、小玩意和植物為主題的摺紙作品，發揮創意和想像力。
 
「夏日閱繽紛2020」所有活動免費，部分須預先報名或索取入場券。

活動查詢：2921 2660

記者：趙景隆

相關文章

【生命教育】藉繪畫動物認識習性教孩子尊重生命　藝術爸爸夥生態旅遊專家開班拓跨界別藝術體驗
16:54 2020/07/02
【生命教育】藉繪畫動物認識習性教孩子尊重生命　藝術爸爸夥生態旅遊專家開班拓跨界別藝術體驗
將學習心得融入漫畫望學生愉快吸收　老師齊出書：希望小朋友讀得開心
15:41 2020/06/29
將學習心得融入漫畫望學生愉快吸收　老師齊出書：希望小朋友讀得開心
小二女生曾患川崎症變身youtuber　拍故事頻道分享好書閱讀
13:21 2020/06/22
小二女生曾患川崎症變身youtuber　拍故事頻道分享好書閱讀
家庭教育 爸媽心聲 親子共讀 現代舞 香港 表演 展覽 工作坊 圖書館 閱讀

最高瀏覽

【獨守空房】冷落妻嫌BB嘈分房睡　老公與奶奶同房共寢13年妻崩潰提離婚
12:35 2020/07/01
【獨守空房】冷落妻嫌BB嘈分房睡　老公與奶奶同房共寢13年妻崩潰提離婚
【家用難題】剛畢業月入1.5萬遭索1萬蚊家用　失業父母威脅「唔畀唔煮飯趕出門」
10:05 2020/07/02
【家用難題】剛畢業月入1.5萬遭索1萬蚊家用　失業父母威脅「唔畀唔煮飯趕出門」
【恐怖虐兒】1歲男嬰疑哭鬧遭18歲年輕媽虐打　身體多處瘀傷抽搐入院6日昏迷未醒
12:27 2020/07/02
【恐怖虐兒】1歲男嬰疑哭鬧遭18歲年輕媽虐打　身體多處瘀傷抽搐入院6日昏迷未醒