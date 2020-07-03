【暑期活動】香港中央圖書館展覽館變身親子共讀天地　逾150場免費活動探索潮讀體驗 【內附連結】 

▲ 大型兒童閱讀活動「夏日閱繽紛2020」於7月25日至8月10日舉行，提供逾150場活動，培養親子閱讀的興趣。（iStock圖片）

一年一度大型兒童閱讀活動「夏日閱繽紛2020」於7月25日至8月10日舉行，今年的主題是「閱讀，伴我成長」，香港中央圖書館展覽館搖身變成親子共讀天地，透過親子工作坊、故事時間和文藝表演等超過150場精彩活動，讓親子一族感受不一樣的閱讀體驗，創造屬於自己的喜閱密碼。



香港中央圖書館展覽館分為「閱讀雅舍」、「中央舞台」和「摺紙天地」三大活動區，讓家長陪小朋友一同探索閱讀新體驗。「中央舞台」一連17天源源送上故事劇場、文藝表演和親子工作坊，包括：大細路劇團和明日劇團的故事劇場；音樂事務處的管樂和中樂表演；香港青年協會以馬戲、魔術、故事劇場、非洲鼓樂和現代舞等不同表演模式，為大家帶來各種樂趣。

▲ 工作坊當然少不了最吸引兒童的摺紙。(官方圖片)

香港芭蕾舞團主持的｢芭蕾聽賞跳 ~ 睡美人｣藝術工作坊，透過睡美人故事為小朋友和家長講解芭蕾舞藝術，還有「棉紙撕畫文件夾工作坊」和「童話故事小手作」等活動，讓親子合作創造獨一無二的精緻文件夾和經典童話故事場景。

▲ 多元化的藝文活動由7月25日開始。(官方圖片)

而「閱讀雅舍」將舉辦32場故事時間，圍繞「快樂成長」、「愛」和「愛閱讀」三大主題，透過不同種類的兒童故事和親子互動遊戲，培育小朋友對閱讀的熱誠。「摺紙天地」則由導師教授參加者製作以動物、文具、小玩意和植物為主題的摺紙作品，發揮創意和想像力。



「夏日閱繽紛2020」所有活動免費，部分須預先報名或索取入場券。

活動查詢：2921 2660

記者：趙景隆