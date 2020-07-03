【新冠肺炎】韓國首宗校內傳播疑因課室冷氣　3名小五生染疫2人無症狀感染

▲ 韓國出現首宗校內傳播，3名小五生染疫，2人無症狀感染。

新冠肺炎疫情持續，韓國近日傳出首宗校園傳播案例。大田市一間小學內3名五年級學生確診感染新型冠狀病毒，其中兩人更是無症狀感染者。經當局調查，認為「校內感染」可能性較大，發現染疫學生正常上課期間，教室曾在6月22、23日兩天開冷氣，有可能是因開冷氣或午膳時位置太近而傳播感染。

據韓國媒體《中央日報》報道，大田市政府及大田市教育廳昨天（2日）公布，在6月29、30日，大田東區千東小學共有3名五年級學生確診感染。其中一名染疫學生（大田確診病例第115例）與就讀中學的哥哥（第114例）率先確診。另外兩名與第115例同校的學生（第120例、第121例）亦在30日確診，兩人都是無症狀檢測下呈「陽性」的患者。

經當局調查後，認為第115例和第114例可能是經由他們任職托兒所院長的母親（第113例）所傳染。而第115例與第120例是同班同學，兩人分別坐在教室中最前排和最後排，位置相距約10米。當局相信「校內感染」可能性較大。

疑與課室開冷氣或午膳位置有關

調查顯示，第115例在6月22日至24日正常上學期間，校方曾在22、23日於課室開了兩小時冷氣，這兩天大田地區日間最高溫度達攝氏33和31.5度，學校在課室開了冷氣。校方強調在開冷氣期間，有依據防疫指南，開窗進行通風換氣。該市政府相關人士表示：

即使開冷氣時保持通風換氣，兩個小時也足以造成危險。

當局亦推斷，兩名學生有可能是在用膳時傳染，兩人在課室中無接觸，但在餐廳內的位置間隔僅距2米左右，因此也有可能造成傳染。

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責任編輯：羅嘉欣