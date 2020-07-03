【港區國安法】政府指「光復香港」有港獨含義　譚惠珠：只叫口號未必犯法但構成表徵　

▲ 譚惠珠表示，光復是一個地方本身是你的，被人奪取後再取回，例如抗日戰爭，但基本法列明香港是中國不可分離一部分，直轄中央人民政府，主權及管轄權都不是香港，何以光復，質疑口號是否反映想法及運動要尋求推翻。（資料圖片）

特區政府昨晚發聲明指出「光復香港、時代革命」口號在今時今日，是有港獨、或將香港特區從中華人民共和國分離出去、改變特區的法律地位、或顛覆國家政權的含意。

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基本法委員會副主任譚惠珠今日（3日）出席香港電台《千禧年代》節目，她表示一直覺得此口號有問題，因「光復」有本來是屬於你，現時要取回的意思，但《基本法》清楚列明，香港特區行政區是中國不可分離一部分，在授權下有高度自治。她質疑有人提「光復」，是否即是要推翻一些事。

譚惠珠又指出如果有一堆人叫「「光復香港、時代革命」」，要視乎當時的環境，如果只是公眾場所行為不檢，或者違反限聚令、非法集會等，也可以此法例處理，如果只是叫口號，的確未必構成犯案，但已構成表徵，可以追查叫口號的人之意圖和行動。

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她舉例如果有人組織很多人一齊出來叫口號，而又牽涉暴力，就有機會觸犯港區國安法，因此她強調不可以只抽一句口號來看，而是要「由頭至尾看清劇本」，又提醒港人如果有人在身邊叫此口號，要明白其背後的目的為何，形容「君子不立危牆之下」。

她在節目中提到，去年區議會選舉無人因為這口號而被取消資格，她當時感覺是否「走漏」了，至於會否因此口號成為立法會取消議員資格的理由，她表示一切尊重當局的決定。

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記者：伍瑋瑋