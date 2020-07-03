【那些我愛過的人】Sabrina懷葡萄胎須終止懷孕　陳自瑤演活女人堅強背後軟弱一面【有片】

▲ 陳自瑤在《那些我愛過的人》中演未婚媽媽。

TVB劇《那些我愛過的人》在昨晚（7月2日）劇情交待Sabrina（陳自瑤飾）作出母親的抉擇。Sabrina因受幸而（黃芷晴飾）影響決定要BB，可是正當她滿心歡喜做產檢時，卻得知懷有葡萄胎，需要做吸宮手術保命。

Sabrina知道消息後非常震驚，雖然她裝作不在乎，更與書文（連詩雅飾）及樂汶（黃翠如飾）吃大餐。不過其實Sabrina亦有脆弱的一面，她躲在女廁內，回想起由不接受懷孕到接受懷孕，再由有BB到沒有BB，因過於想念BB而放聲痛哭。

▲ Sabrina本來滿心歡喜迎接新生命。（《那些我愛過的人》截圖）

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陳自瑤演出Sabrina堅強背後的軟弱，爆喊講不捨BB時更令觀眾看得心痛，獲讚演技有進步。

她也在社交平台分享感受指：「總是裝作滿不在乎，裝作堅強的錢莉媛，其實也有脆弱的時候....謝謝你倆一直陪在我身邊。」

▲ 陳自瑤的演技獲讚賞。（《那些我愛過的人》截圖）

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葡萄胎成因

Sabrina被指懷有葡萄胎，屬於不正常懷孕，亦沒辦法繼續成長為胎兒。

葡萄胎的成因主要是不正常的受精卵造成胚胎，及妊娠囊萎縮而沒有正常成長，更令他發育成過多的胎盤絨毛組織。

▲ 葡萄胎屬於不正常的懷孕情況。（《那些我愛過的人》截圖）

當絨毛腫脹變成透明的水泡充滿整個子宮腔內，形狀似葡萄粒，便會聽不到胎兒的心跳聲，因此時胎兒已死亡。葡萄胎的發生機率約為千分之一。

而一般缺少胡蘿蔔素、微生素A，而且年齡小於20歲或大於40歲患上葡萄胎的機會率會較21至35歲的媽媽高5至9倍。