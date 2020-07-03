【限時優惠】7-Eleven一連5日推雪糕杯優惠　Häagen-Dazs $100/5杯【附加$15多1杯詳情】

▲ 7-Eleven又推雪糕優惠！（圖片由7-Eleven Hong Kong提供）

夏日炎炎，當然要食雪糕消暑！ 7-Eleven推出雪糕優惠，由今日（3日）起一連5日$100買5杯Häagen-Dazs迷你雪糕杯，平均每盒$20。

如果使用電子優惠券，可加$15買第6杯。換言之平均$19一杯迷你杯，抵上加抵！口味包括日本版以外的所有口味，大家還可選擇全新香甜哈密瓜及濃郁芒果雪糕口味！

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優惠只適用於香港店舖，瑪嘉烈醫院、淺水灣、迪欣湖、昂坪市集、亞洲國際博覽館、港鐵海洋公園站、香港西九龍站、港珠澳大橋香港站及指定分店除外。

7-Eleven再加推著數優惠，即日起至7月21日，WeChat Pay HK用戶掃描7-Eleven店內宣傳品的QR code即可獲1張$2現金券，單一淨消費滿HK$10即時使用。

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責任編輯：王芷瑩