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【限時優惠】7-Eleven一連5日推雪糕杯優惠　Häagen-Dazs $100/5杯【附加$15多1杯詳情】

精明消費 10:26 2020/07/03

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熱門 香港小姐 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 CuMask 劇情預告 超市大搜查

7-Eleven又推雪糕優惠！（圖片由7-Eleven Hong Kong提供）

夏日炎炎，當然要食雪糕消暑！ 7-Eleven推出雪糕優惠，由今日（3日）起一連5日$100買5杯Häagen-Dazs迷你雪糕杯，平均每盒$20。

如果使用電子優惠券，可加$15買第6杯。換言之平均$19一杯迷你杯，抵上加抵！口味包括日本版以外的所有口味，大家還可選擇全新香甜哈密瓜及濃郁芒果雪糕口味！

拎取電子優惠券，即睇【下一頁】

優惠只適用於香港店舖，瑪嘉烈醫院、淺水灣、迪欣湖、昂坪市集、亞洲國際博覽館、港鐵海洋公園站、香港西九龍站、港珠澳大橋香港站及指定分店除外。

7-Eleven再加推著數優惠，即日起至7月21日，WeChat Pay HK用戶掃描7-Eleven店內宣傳品的QR code即可獲1張$2現金券，單一淨消費滿HK$10即時使用。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：https://bit.ly/2V94aIF

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王芷瑩

著數優惠 雪糕 7－Eleven

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