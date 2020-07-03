【港區國安法】政府指「光復香港」口號有港獨含義　郭榮鏗：禁叫口號如「文字獄」

▲ 郭榮鏗形容對香港今日的局面感到悲哀，認為已失去自由。（資料圖片）

特區政府昨晚（2日）發表聲明，指出「光復香港、時代革命」口號在今時今日，是有港獨、或將香港特區從中華人民共和國分離出去、改變特區的法律地位、或顛覆國家政權的含意。

【港區國安法】政府嚴正聲明 指「光復香港 時代革命」口號有港獨含義

法律界立法會議員郭榮鏗今日（3日）在香港電台《千禧年代》時表示，政府有關的說法是「文字獄」，證明《港區國安法》的目的，不是處理國家安全，而是打壓言論自由，是極權的展示。

【港區國安法】政府指「光復香港」有港獨含義 譚惠珠：只叫口號未必犯法但構成表徵

郭榮鏗又指出在《港區國安法》通過前，特首表明有關法例只是針對很小撮人士，又說不會以言入罪，但今時今日就指不可叫有關口號，甚至不可藏有相關文宣及標語，他形容對香港今日的局面感到悲哀，認為已失去自由。

對於終審法院首席法官馬道立發表聲明表示，負責處理危害國家安全案件的「指定法官」，是由行政長官諮詢終審法院首席法官後作出指定，任命必須根據司法及專業才能，不應考慮政治因素。郭榮鏗認為馬道立是重申香港司法獨立的基本原則，法官只會按證據和法律辦事。

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責任編輯：伍瑋瑋