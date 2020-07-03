  • 31°C
香港時間 : 2020703日 (五) 12:48
靚太生活雜誌

會員專區

專題:DSE 升學攻略2020

熱門關鍵字 : 香港小姐 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 CuMask 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【慳家廚神】日本媽媽每日限用$70買餸　中學兒子包辦晚餐由零廚藝變廚神

育兒經 11:05 2020/07/03

分享：

熱門 香港小姐 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 CuMask 劇情預告 超市大搜查

日本一位媽媽趁兒子中學停課期間，每天給他1,000日元買餸包辦晚餐。

今時今日生活條件改善，大部分小朋友都在溫室長大，過度保護下反而令他們自理能力不足。日本一位媽媽趁兒子中學停課期間，給他一個非常任務，就是每天付1,000日元（約70港元）讓他買餸包辦晚餐，媽媽大讚他經過8星期廚藝極速進步。

兒子的廚藝經過8周後已有進步。（圖片來源︰Twitter @miramania56）

煮出一枱餸菜

綜合外媒報道，該名日本媽媽自3月起，不時在Twitter分享剛升高中的兒子親手煮的晚餐，從照片可見，兒子煮得一枱餸菜，除了家常菜外，還有意粉、咖哩飯、天婦羅、雞翼、沙律、湯、甜品等，擺盤看來亦不俗。

日本媽媽分享兒子煮出一枱餸菜。（圖片來源︰Twitter @miramania56）

原來媽媽早前向兒子提出，每天給他1,000日元（約70港元）作為晚餐的餸菜錢，如果有剩餘的錢，便作為他額外的零用錢，兒子隨即答允。他由買餸、煮飯到執拾一腳踢，全程獨力負責。

停課學生活知識

兒子不但知慳識儉，更能煮出色香味俱全的晚餐。媽媽曾於Twitter寫道︰

我高一的兒子煮晚餐的第56天，昨天已經8周了。他初中畢業大約3個月後，我想他在停課期間學到更多生活知識，包括煮食和控制開支。

他有時一邊煮食，一邊看卡通片。（圖片來源︰Twitter @miramania56）

媽媽指兒子的廚藝經過8周的訓練後，已有進步。她不時拍下兒子認真煮食的照片，看到他從容煮食，切肉、炒飯等都難不到他。

兒子整的甜品相當吸引。（圖片來源︰Twitter @miramania56）

兒子後來甚至連甜品都自己動手做，例如泡芙、蛋撻、布甸等，甜品賣相吸引，可媲美店舖出售的。

更多有關家庭關係的報道︰

【自強不息】洗衣店外一角小櫈當書枱　學生衣袋堆中默默埋首做功課苦讀

【孝順女】小六女生如願升讀同區英中　以好成績報答父母︰將來給爸媽更好的生活

【做功課就頭暈】12歲小廚神醉心廚藝不做功課　媽媽無助︰他數學只考1分

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【按此免費下載食用安全手冊

TOPick 推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰駱秀玲

育兒心得 家庭教育 家庭關係 正能量 晚餐 甜品 日本

最高瀏覽

【獨守空房】冷落妻嫌BB嘈分房睡　老公與奶奶同房共寢13年妻崩潰提離婚
12:35 2020/07/01
【獨守空房】冷落妻嫌BB嘈分房睡　老公與奶奶同房共寢13年妻崩潰提離婚
【家用難題】剛畢業月入1.5萬遭索1萬蚊家用　失業父母威脅「唔畀唔煮飯趕出門」
10:05 2020/07/02
【家用難題】剛畢業月入1.5萬遭索1萬蚊家用　失業父母威脅「唔畀唔煮飯趕出門」
【恐怖虐兒】1歲男嬰疑哭鬧遭18歲年輕媽虐打　身體多處瘀傷抽搐入院6日昏迷未醒
12:27 2020/07/02
【恐怖虐兒】1歲男嬰疑哭鬧遭18歲年輕媽虐打　身體多處瘀傷抽搐入院6日昏迷未醒