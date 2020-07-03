【慳家廚神】日本媽媽每日限用$70買餸　中學兒子包辦晚餐由零廚藝變廚神

▲ 日本一位媽媽趁兒子中學停課期間，每天給他1,000日元買餸包辦晚餐。

今時今日生活條件改善，大部分小朋友都在溫室長大，過度保護下反而令他們自理能力不足。日本一位媽媽趁兒子中學停課期間，給他一個非常任務，就是每天付1,000日元（約70港元）讓他買餸包辦晚餐，媽媽大讚他經過8星期廚藝極速進步。

▲ 兒子的廚藝經過8周後已有進步。（圖片來源︰Twitter @miramania56）

煮出一枱餸菜

綜合外媒報道，該名日本媽媽自3月起，不時在Twitter分享剛升高中的兒子親手煮的晚餐，從照片可見，兒子煮得一枱餸菜，除了家常菜外，還有意粉、咖哩飯、天婦羅、雞翼、沙律、湯、甜品等，擺盤看來亦不俗。

▲ 日本媽媽分享兒子煮出一枱餸菜。（圖片來源︰Twitter @miramania56）

原來媽媽早前向兒子提出，每天給他1,000日元（約70港元）作為晚餐的餸菜錢，如果有剩餘的錢，便作為他額外的零用錢，兒子隨即答允。他由買餸、煮飯到執拾一腳踢，全程獨力負責。

停課學生活知識

兒子不但知慳識儉，更能煮出色香味俱全的晚餐。媽媽曾於Twitter寫道︰

我高一的兒子煮晚餐的第56天，昨天已經8周了。他初中畢業大約3個月後，我想他在停課期間學到更多生活知識，包括煮食和控制開支。

▲ 他有時一邊煮食，一邊看卡通片。（圖片來源︰Twitter @miramania56）

媽媽指兒子的廚藝經過8周的訓練後，已有進步。她不時拍下兒子認真煮食的照片，看到他從容煮食，切肉、炒飯等都難不到他。

▲ 兒子整的甜品相當吸引。（圖片來源︰Twitter @miramania56）

兒子後來甚至連甜品都自己動手做，例如泡芙、蛋撻、布甸等，甜品賣相吸引，可媲美店舖出售的。

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責任編輯︰駱秀玲