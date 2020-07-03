  • 29°C
香港時間 : 2020703日 (五) 11:15
靚太生活雜誌

會員專區

專題:DSE 升學攻略2020

熱門關鍵字 : 香港小姐 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 CuMask 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【生吞蝙蝠】無視新冠肺炎疫情繼續食野味 工人拍片生吞活蝙蝠：甘甜美味

健康 10:52 2020/07/03

分享：

熱門 香港小姐 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 CuMask 劇情預告 超市大搜查

工人拍片生吞活蝙蝠。

新冠肺炎疫情未遏止，其中病毒的來源備受關注，不過台灣一名工人，竟拍片生吞活蝙蝠，更配啤酒，還稱甘甜美味，引起網民熱議。

有網民昨在facebook群組「爆料公社」分享一段影片，只見一名戴著草帽的工人先是對鏡頭展示在烈日下，捕捉到的活蝙蝠，並稱，「有看到嗎？蝙蝠！」，其友人在旁鼓吹，「現抓現吃」，並在旁發出笑聲。

該名工人之後將蝙蝠放進嘴巴並連嚼數口，蝙蝠因感受到疼痛，雙腳不斷抽搐，最後還是被工人整隻放進嘴裡咀嚼，一口吞下肚，再張開嘴巴，展示口腔空無一物，確認已將蝙蝠完全吃下肚，隨後拿起啤酒喝下，並爽快地表示「甘甜美味」。

【武漢肺炎】網上瘋傳內地人進食蝙蝠料理　女子拍抖音手執原隻蝙蝠進食

帖文稱，

吃蝙蝠配啤酒，不知哪來的勇氣，把吃蝙蝠當有趣。想紅也不是這樣，誰家的員工或朋友家人，提醒一下：快帶他去醫院檢查一下，有必要麻煩隔離治療。

帖文一出引起網民熱議，大批網民直斥該名工人根本不要命了。「有沒有想過病毒怎麼傳染的」「原始人嗎，還活吃」、「抗體測試」、「可以直接抓去隔離並且重罰嗎，不要危害其他人」。

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【TOPick【食用安全手冊】電子書直接下載鏈結

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣
 

環境衞生 病菌及病毒 網絡熱話 健康問題 疫情 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【獨守空房】冷落妻嫌BB嘈分房睡　老公與奶奶同房共寢13年妻崩潰提離婚
12:35 2020/07/01
【獨守空房】冷落妻嫌BB嘈分房睡　老公與奶奶同房共寢13年妻崩潰提離婚
【家用難題】剛畢業月入1.5萬遭索1萬蚊家用　失業父母威脅「唔畀唔煮飯趕出門」
10:05 2020/07/02
【家用難題】剛畢業月入1.5萬遭索1萬蚊家用　失業父母威脅「唔畀唔煮飯趕出門」
【恐怖虐兒】1歲男嬰疑哭鬧遭18歲年輕媽虐打　身體多處瘀傷抽搐入院6日昏迷未醒
12:27 2020/07/02
【恐怖虐兒】1歲男嬰疑哭鬧遭18歲年輕媽虐打　身體多處瘀傷抽搐入院6日昏迷未醒