【生吞蝙蝠】無視新冠肺炎疫情繼續食野味 工人拍片生吞活蝙蝠：甘甜美味

▲ 工人拍片生吞活蝙蝠。

新冠肺炎疫情未遏止，其中病毒的來源備受關注，不過台灣一名工人，竟拍片生吞活蝙蝠，更配啤酒，還稱甘甜美味，引起網民熱議。

有網民昨在facebook群組「爆料公社」分享一段影片，只見一名戴著草帽的工人先是對鏡頭展示在烈日下，捕捉到的活蝙蝠，並稱，「有看到嗎？蝙蝠！」，其友人在旁鼓吹，「現抓現吃」，並在旁發出笑聲。

該名工人之後將蝙蝠放進嘴巴並連嚼數口，蝙蝠因感受到疼痛，雙腳不斷抽搐，最後還是被工人整隻放進嘴裡咀嚼，一口吞下肚，再張開嘴巴，展示口腔空無一物，確認已將蝙蝠完全吃下肚，隨後拿起啤酒喝下，並爽快地表示「甘甜美味」。

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帖文稱，

吃蝙蝠配啤酒，不知哪來的勇氣，把吃蝙蝠當有趣。想紅也不是這樣，誰家的員工或朋友家人，提醒一下：快帶他去醫院檢查一下，有必要麻煩隔離治療。

帖文一出引起網民熱議，大批網民直斥該名工人根本不要命了。「有沒有想過病毒怎麼傳染的」「原始人嗎，還活吃」、「抗體測試」、「可以直接抓去隔離並且重罰嗎，不要危害其他人」。

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責任編輯：羅嘉欣

