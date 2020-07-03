【港區國安法】學者指英國擴大BNO護照持有人權利　目的是填補脫歐後勞動人口短缺

▲ 英國政府將著手修訂英國國民海外護照BNO持有人，成為英國公民的途徑。（資料圖片）

港區國安法正式生效，英國政府早前曾宣布擴大BNO護照權利，讓持有人在英國逗留時限由半年延長至5年，期間可留英工作，之後可申請成為英國公民。英國倫敦政治經濟學院政治系導師丁宏量認為，英國是希望透過香港移民，以填補脫歐後部分工種出現的勞動人口短缺問題。

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丁宏量今（3日）早接受電台訪問時指，英國今次做法較原本預期寬鬆，他提到很多於英國領取工作簽證的人士覺得需申請成為英國公民十分困難，包括續簽證時需達到某些條件或有配額限制。他又提到英國對申請難民的政策是十分強硬，而今次的決定是因英國在脫歐後，某些工種正面對人才短缺，如醫療、老人療養等。他估計是英國是希望可透過香港移民，以填補脫歐後部分工種出現的勞動人口短缺問題。

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被問到 英國人對接收香港移民的民意，丁宏量稱，近日的民調指，英國人對港人移民的民意已與30年前不同，當年英國失業率高企，因此當年不希望接收超過300萬的BNO持有人，怕與他們「搶飯碗」，而現時英國的經濟較好，英國內部對「非白人」移民的接受程度較以往高，加上英國人的文化已改變，在面對脫歐後的勞動人口短缺問題，因而對接受香港移民的支持度增加。

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至於英國政府的做法被中央政府予以強烈讉責，被 問到英國做法是否違反《中英聯合聲明》，丁宏量指，按照英方的說法是中方先違反聲明內容，英方才以此方法落實他們對港人的道德責任。至於今後中英關係會如何轉變，他說現時較難評估，因英國希望對實踐港人作出自由的承諾，但中方會採取什麼反制措施。



另外，澳洲總理莫理森稱考慮為港人提供「避風港」， 丁宏量指因英國及 澳洲是英聯邦之下的國家，對香港有特殊的關係，因此較易接受港人 移民。



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記者：郭詩詩