【天價球鞋】Dior Men聯乘Jordan限量球鞋潮人熱搶　全球瘋搶18,000元炒至8萬元

▲ Dior Men聯乘Jordan推限量球鞋，全球瘋搶由1.8萬炒至8萬元，成為疫巿奇葩。

英國時裝設計師Kim Jones由Louis Vuitton男裝過檔Dior Men，踏入第3個年頭，話題性的作品此起彼落，從來沒有間斷。新一輪是夥拍來自nike旗下的Jordan Brand，當中的一對球鞋，網上登記預售瞬間爆滿，球鞋更被炒成天價，成為淡市中的奇葩。

▲ 透明鞋底有Dior字樣。（圖片由Dior Men提供）

▲ Air Jordan 1 High OG Dior限量高筒運動鞋的鞋側是Dior Oblique提花圖案，整對球鞋全意大利製造，絕非一般nike球鞋在中國或越南製造的貨色可以媲美。（圖片由Dior Men提供）

今時今日要成為一位出色的時裝設計師，除了本身有一定美藝底子或設計學院紅褲子出身外，對市場流行趨勢瞭如指掌，不困在象牙塔裏工作都十分重要，作為新世代其中一位最成功的設計師Kim Jones，正是當中的表表者。

▲ 另一款Air Jordan 1 Low OG Dior低筒版球鞋一樣火速售罄，大家要購買唯有留意日後在炒賣球鞋的地方或許會有它的影蹤。（圖片由Dior Men提供）

Kim Jones畢業於倫敦Central St Martens設計系，他的畢業作品更被另一位時裝大師John Galliano全數購下，可見是傳統紅褲子出身的時裝設計師，刁鑽的剪裁並不難倒他。但另一方面，他亦熱愛和懂得今天所謂的街頭時裝是甚麼的一回事。

在2017年，他在Louis Vuitton主理品牌男裝最後的日子，就曾經找來美國街頭品牌Supreme以作聯乘，成為到今天仍然是大家口中人叫人瘋搶炒賣的一個系列。

2018年，他過檔同一門下的Dior Men，一口氣找來塗鴉藝術家Kaws、日本噴畫大師空山基的作品以作聯乘，都為品牌帶來前所未有的人氣度。正當大家以為他的板斧已經用得七七八八的時候，誰會想到他竟然夥拍nike旗下的Jordan Brand，務求將本是量產型和平民化的運動服和球鞋真真正正的移植於high fashion身上。

▲ Air Dior刺繡bomber jacket。（$30,000/圖片由Dior Men提供）

說起Kim Jones和Air Jordan的關係，一來他一早已與nike有約在身、二來的是他本身一早己是Air Jordan球鞋的收藏家，從小已有決心終有一天要由自己雙手設計出一對Air Jordan球鞋，適逢今天的街頭服當道，試問這一個組合一推出怎不會是雙贏的局面？

▲ 米白色針織上衣$12,000、恤衫$6,000、短褲$6,500、絲巾$2,500、襪$2,200。（圖片由Dior Men提供）

炒價高達8萬多元的球鞋

首先整個系列最重要的可說是一對Air Jordan 1 High OG Dior限量高筒運動鞋和低筒版本，鞋身是淺灰色拼白色小牛皮製造，鞋身的Nike Swoosh標誌用上Dior Oblique細一半的Dior字母帆布，而透明鞋底左右腳分別印上Air Dior Wings和Dior字樣，鞋帶頭飾以Jumpman及Dior標誌，加上在意大利生產，早在今年1月巴黎男裝展期間已經叫來自世界各地的傳媒作近距離展示。

▲ 黑色西裝$20,000、白恤衫$6,000、領帶$1,800、灰色西褲$7,000。（圖片由Dior Men提供）

筆者有幸看過，都已知這對鞋必定成矚目項目，而事實上上品牌以電郵登記預購，高筒版索價$18,000一對實在絕不便宜，但「秒殺」情況出現，在一些球鞋炒賣網站更將此鞋炒高至$75,000-80,000，仍然供不應求，可見Kim Jones自上次拉攏Supreme合作後再顯奇功。

▲ V neck針織上衣$10,000、灰色西褲$7,000、Cashmere wristband$10,000。（圖片由Dior Men提供）

至於AIR DIOR的服裝又如何？整個系列以深藍、白和淺灰色為主，例如後幅刺繡上Air Dior和Jumpman標誌的bomber jacket、闊身印花絲質短褲、cashmere毛衣、polo shirt、V neck針織冇袖上衣和灰色西裝等，款式全是基本和耐穿的項目，務求兩個品牌的支持者在穿著時無難度可言，體驗出當high fashion遇上street fashion，人人都可以穿上的終極成果。

記者：何偉雄

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