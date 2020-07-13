【2020本港測試】酒精搓手液非百分百有效　專家建議應小瓶裝使用減失效風險【附搓手液貼士】

▲ 史東甫認為，吃飯前洗手是最好的消毒方法，而搓手液是可用作短暫性消毒。（程志遠攝）

TOPick委託香港公開大學測試6款市面常見的消毒用品，包括雙氧水、消毒噴霧和搓手液，結果發現全部殺菌率達99%，不過有酒精搓手液的殺菌率雖達99%以上，但仍有小量殘餘菌落，反映非百分百有效殺菌。香港公開大學檢測和認證學系副教授史東甫解釋，酒精容易隨溫度揮發，令殺菌效能大減，建議市民選購時，應盡量以小瓶裝使用；若已使用超過一個月，則最好不要使用。

【2020本港測試】疫情第三波本地爆發 6款消毒用品殺菌率達99% 【附使用搓手液貼士】

市面有各式各樣的消毒用品都含有不同成分，史東甫指出，這些用品主要利用物理和化學原理殺菌，以酒精或雙氧水為例，主要透過破壞細菌細胞膜殺菌；而其餘大部分都利用化學原理，加入一些抗菌劑，包括化學合成物、草本萃取物等，抑壓細菌的生長而去殺菌。

雖然全部樣本殺菌率達99%以上，惟史東甫指出，這不代表能夠有效殺全部細菌和病毒，例如一些含抗藥性基因的細菌，或者是一些在惡劣情況下能產生孢子的細菌如蠟樣芽孢桿菌等，都有可能經過消毒過程後，仍殘餘少量菌落。

史東甫認為，吃飯前洗手是最好的消毒方法，而搓手液是可用作短暫性消毒，但當開蓋使用後，保質期可能會失效，要盡快在短時間內用完，一般建議一個月內用完，儲存時亦避免接近高溫的地方。

使用搓手液貼士

購買至少酒精濃度逹60%以上

購買小瓶裝為佳

短時間(如一個月)內用完

存放於陰涼地方

最少搓手20秒，特別注意虎口及拇指位置

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記者：陳子謙