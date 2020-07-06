【驚安の殿堂】銅鑼灣驚安の殿堂開幕佔地2.8萬呎 4層美妝美食天堂推和牛優惠【附開幕優惠】

▲ 驚安の殿堂DON DON DONKI銅鑼灣名珠城分店將於明天（7日）開幕！（李嘉杰攝）

繼尖沙咀美麗華店及荃灣海之戀本店後，首間位於港島區銅鑼灣名珠城的驚安の殿堂DON DON DONKI分店亦將於明天（7日）開幕。新店有4層，銷售樓層面積2,571平方米（約2.8萬呎），選址鄰近皇室堡，24小時營業！TOPick率先為大家直擊新店的特色及優惠！

▲ 店內提拱手推車及購物籃。（李嘉杰攝）

香港第三間分店銅鑼灣名珠城店以叢林為主題，除了經典洗腦主題曲，還有一些叢林動物的叫聲及裝飾，非常有氣氛。這分店其有4層，貨品都比其他分店更齊全，客人可以推著購物手推車及乘電梯逛街，4層樓的分布如下：

1／Ｆ：零食、雪糕及急凍甜品、甜薯工坊

2／Ｆ：奶類及急凍食品、海產、熟食、禮品區、糧油雜貨及飲品、酒類

3／F：個人護理、生活百貨、蔬菜及水果、鮮肉、零食、糧油雜貨、壽司

4／F：藥妝、生活百貨、藥妝專用收銀處

蔬果區

▲ 山梨縣的水蜜桃（李嘉杰攝）

蔬果區有多款日本的水果，例如蘋果、無核巨峰提子、珍珠提子、香印提子、芒果及山梨縣水蜜桃等等。蔬菜的供應農場都獲JGAP（Japan Good Agricultural Practice）認證，代表優質農場，達到食品安全及環境保育的標準，大家可食得放心！蔬菜包括秋葵、菇菌類、苦瓜、生菜等等，很合適用來煮雜菜鍋或做沙律。

▲ 多款新鮮日本蔬菜。（李嘉杰攝）

肉類區

肉類方面，過往兩間分店開幕，都會推出和牛優惠，今次也不例外。此外，牛肩扒性價比強，HK$50便有250克，在肉類產品當中，較有驚喜！

日本和牛西冷扒 原價：HK$140／100克 特價：HK$99／100克

▲ （李嘉杰攝）

牛肩扒 HK$50／包

▲ 每包250克。（李嘉杰攝）

冷凍鰻魚 價格：HK$148／3條、HK$100／2條

▲ 鰻魚十分厚肉！（李嘉杰攝）

大拖羅刺身（8件）價格：HK$180

▲ （李嘉杰攝）

新店除提供各式各樣的新鮮食材，包括水果、海鮮、肉類和熟食等，更重點加強了美妝和生活百貨的商品種類。

藥妝區

新店的藥妝區售賣多款人氣大熱精選化妝品和護膚品，包括momopuri及率先在新店登場的日本護膚品牌美香柑。

蜜桃冰感保濕啫喱面膜（期間限定）原價：HK$59／盒 特價：HK$41.3／盒

▲ （李嘉杰攝）

這款momopuri的啫喱面膜大受歡迎，今個夏日更推出了冰感限定版本，於新店率先發售！

此外，DON DON DONKI更引入了新的日本護膚品牌美香柑，在新店率先亮相！

▲ 美香柑的人氣產品。（李嘉杰攝）

藥妝區還有多個開幕限定福袋，價錢主要由HK$83.9至HK$338不等，當中包括大熱的美顏水及修身組合等等。

▲ 問幕限定福袋（李嘉杰攝）

如果買藥妝產品滿HK$500，還可得到禮品包一份，內有面膜及化妝品等贈品，充滿驚喜。

▲ （李嘉杰攝）

精選特賣區

▲ 精選特賣區（李嘉杰攝）

新店以「叢林中的尋寶」為主要概念，首次加設精選特賣區，一系列的特選商品以$5至$25發售，當中包括大熱美妝護膚品和人氣零食等，商品將不斷更新。

禮品專區

▲ 生果禮盒（李嘉杰攝）

名珠城店的另一賣點是禮品專區，特別搜羅來自日本不同地區而展現 DON DON DONK 特色的頂級商品，包括生果、鮮肉、壽司禮盒等等，款式比起其餘兩間分店更多元化，配上別緻的禮物袋和設計生動的包裝紙，送禮一流！

熟食區

雖然新店有4層，但沒有設立美食廣場，讓人坐下進食。熟食區有日本甜品、小食、便當及關東煮，款色繁多，大家可買回家慢慢品嚐。

▲ 唐揚炸雞（李嘉杰攝）

多款日式便當HK$39起，包括牛肉飯、吉列豬扒滑蛋飯、便當更選用北海道的大米，非常地道！

▲ 便當（李嘉杰攝）

開幕優惠

1. 與Donpen合照

Donpen在開幕當天將現身名珠城店，與客人合照留念。

日期：7月7日早上10時至下午6時、7月11日至12日中午12時至下午6時

2. 獲贈香港限量版 DONKI 帆布袋

每天首200名於「DON DON DONKI 名珠城店」以單一收據消費滿HK$600或以上之顧客，即可獲贈香港限量版 DONKI 帆布袋乙個。先到先得，送完即止。

日期：7月7日至11日（每日名額200個）

3. 尋找叢林 Donpen/Donko 有獎遊戲

「DON DON DONKI 名珠城店」以叢林為主題，每層均隱藏著一幅 Donpen/Donko 海報，成功發現並集齊四張照片之顧客，即可在客戶服務處換領精美禮物乙份。先到先得，送完即止。

日期：7月7日至12日（每日名額 100 個）

4. 領取限量Donpen手撥扇

在炎熱的夏日親臨「DON DON DONKI 名珠城店」免費領取可愛的 Donpen 手撥扇，贈品先到先得，送完即止。

5. 特別加映：吞拿魚解體表演

DON DON DONKI 各款極具鮮味的日式美食一直深受廣大顧客的喜愛， 名珠城店於 7 月 11 日特備了一場吞拿魚解體表演，讓您親身了解考究的 食材準備過程！

日期：7月11日下午6點

位置：2樓（禮品專區）

DON DON DONKI 名珠城店詳情

營業時間：24 小時

地址：銅鑼灣百德新街22-36號名珠城1-4樓

開幕日期：2020年7月7日（星期二）上午10時

銷售樓層面積：2,571平方米

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記者：王芷瑩

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