【好人好事】林宥嘉為素未謀面癌症病人圓夢獻聲　Yoga：讓這首歌留給他的孩子

▲ 林宥嘉助患癌細病人完成心願。

台灣歌手林宥嘉（Yoga）自「升呢」為父親後，不時分享家庭樂的照片。林宥嘉在昨晚（7月2日）於個人社交媒體以「今年的生日我做了這個影片，我要幫忙一位爸爸唱他的一首歌」為題，分享影片並講出所翻唱歌曲背後的故事。

身為人父的林宥嘉，更明白作為父親的感受，他以長文寫出翻唱歌曲當中的故事：「這首歌，是這位我素未謀面的爸爸寫的，寫給他兩位心愛的孩子。可惜的是，這位與我年紀相差不遠的爸爸，竟然遺憾的得了癌症。﻿」

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▲ 林宥嘉為素未謀面的癌症爸爸留下歌曲。（取自林宥嘉IG）

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事因有位為兩孩之父的癌症病人，雖然已切除癌細胞，可惜手術後1年，癌細胞仍擴散，林宥嘉描寫這位「患癌爸爸」求生過程寫道：「當時，為了才剛唸小學的孩子，他努力求生、接受治療。本以為切除了癌細胞之後，就永遠好起來了。只是不幸的，一年後發現癌細胞擴散了，沈痛的打擊令他身心俱疲。」

與林宥嘉一樣，這位「患癌爸爸」也是音樂人，林宥嘉寫：：「他是一個原本就愛音樂的爸爸。待在醫院治療的時候，好多個晚上，想到未來可能再也不能給孩子甚麼，於是他拼命寫下了這首歌。﻿」

醫生朋友牽線

「患癌爸爸」的最後心願，希望把歌留下來：「接手照顧他的醫生，找到了我。他的醫生告訴我，他剩下的時間可能不多了。他覺得自己再也沒辦法唱出漂亮的聲音，人生最後的心願，除了不要再那麼痛，他真的好希望醫生能夠幫他忙，讓他把這首歌留下來，留給他的孩子。﻿」

而接手「患癌爸爸」的醫生，是從小和林宥嘉一起長大的朋友：「這是一個超越醫生職責的心願，我很感謝這位醫生努力的想完成他的心願。而這位爸爸所不知道的是，這位醫生，是我從小一起長大的朋友。﻿﻿」

▲ 林宥嘉太太不時在IG分享林宥嘉慈父一面。（取自丁文琪IG）

林宥嘉希望代替「患癌爸爸」完成心願：「我想趕在這位爸爸，還有體力的時候，完成這件事，所以今年的生日願望，我想讓給他：﻿他希望這首歌，能讓越多人聽見越好，因為未來他的孩子在同儕間會意識到自己少了爸爸，但是他想提前讓他孩子周遭的人知道，他們也是被爸爸愛著的。﻿」

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林宥嘉對癌症爸爸許下承諾：「這個心願，我想幫他實現。﻿﻿」

Demo有些喘，卻無法超越

林宥嘉接過Demo後，立即被當中的歌聲感動：「醫生寄給我，這位爸爸自己簡單錄下的完整Demo，以及手寫歌詞、和弦。因為身體不堪負荷的他，顯得有些喘，但那是我永遠無法超越的感動。﻿」

▲ 林宥嘉著重家庭時光。（取自丁文琪IG）

同位兩孩之父的林宥嘉希望和癌症爸爸的兩位孩子說：「我想跟他的兩個孩子說：﻿爸爸的聲音永遠無法取代。而未來，或許爸爸不能繼續參與在你們每一個重要的人生場合，但是，爸爸會一直在，爸爸會一直一直在，爸爸在他寫給你們的歌裡，永遠。﻿﻿」

林宥嘉的文字感動了不少網民，有網民留言給癌症爸爸：「只希望這位爸爸的家人們，能珍惜剩下還能在一起的時間，謝謝林宥嘉幫他完成心願。﻿﻿」

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