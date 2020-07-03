24歲男涉7.1刺傷警員　被控傷人罪下午提堂

▲ 解子倫（右）表示，警方拘捕一名24歲男子涉嫌拘捕一名警員，稍後會控告他意圖傷人罪。（警方fb圖片）

7月1日下午有大批人士到港島多區聚集及遊行反對港區國安法，其間一名警員當日下午在銅鑼灣高士威道近維園外執行職務時，被短刀從後刺中，左肩流血受傷。警方昨日（2日）凌晨在機場準備飛往英國倫敦的國泰航班上拘捕一名姓黃24歲男子，通宵扣查，稍後會控告他意圖傷人罪，今日（3日）下午於東區法院提堂。

24歲男子機場被捕 涉於銅鑼灣以利器刺傷防暴警

商業罪案調查科總督察解子倫指，事發於7月1日下午4時許，警方在銅鑼灣高士威道近興發街進行針對非法集結的拘捕行動，一名機動部隊警員嘗試制服疑犯期間，受到疑犯強烈爭扎和反抗，其間該名警員被多人徒手、利器、雨傘襲擊，有人更搶犯，在寡不敵眾下疑犯成功逃脫，涉案警員身體多處受傷，包括左上臂被刺傷，今日仍然留醫。

他續指，7月1日收到有人提供消息，指上述案件有一名施襲者會乘飛機離開香港，經深入調查和分析資料後，機場特警在機艙上找到涉案男子，機門仍未關上，為不影響飛機運作，然後帶他下機進行調查，其後在機場以意圖傷人的罪名，拘捕該名男子。

警方嚴厲讉責涉案人士，公然干犯阻礙警員執行職務、襲警和傷害他人的罪行，會全力調查其他在逃的施襲者，呼籲知情市民致電2860 5012或2860 5013提供資料。

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記者：陳子謙