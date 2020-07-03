【IKEA美食】IKEA推帆立貝鱈魚夏日海鮮餐　黑糖珍珠奶茶新地大吉嶺紅茶新地筒重臨

▲ IKEA推出多款海鮮餐，熱門大吉嶺紅茶新地筒重臨之餘，更新推黑糖珍珠奶茶新地。

IKEA的美食向以抵食著稱，但原來其海鮮更符合可持續發展原則。最近便新推出3款主餐瑞典凍蝦配羽衣甘藍薯仔沙律、香烤帆立貝伴牛油果配青醬扁意粉和香烤鱈魚配油浸三色車厘茄及薯蓉，小食方面新推蝦餅配甜辣醬、大吉嶺紅茶新地筒和黑糖珍珠奶茶新地，夏日消暑必嚐。

IKEA多款海鮮如瑞典凍蝦、帆立貝、鱈魚等，均是海洋管理委員會（MSC）及水產養殖委員會（ASC）認證的環保海鮮，以可持續的準則捕撈或養殖，令你在大快朵頤的同時也能為環境與社會出一分力，確保漁獲的可持續性。

3款IKEA餐廳新菜式供應期由即日至7月23日：

▲ （左起）瑞典凍蝦配羽衣甘藍薯仔沙律（$36）、香烤帆立貝伴牛油果配青醬扁意粉（$46）、香烤鱈魚配油浸三色車厘茄及薯蓉（$49）。（相片：IKEA）

$3換購FRAKTA保溫袋

炎炎夏日，購買食材或食物難免擔心因高溫天氣令食物容易變壞，IKEA特別由即日至7月9日推出FRAKTA保溫袋優惠，凡購買任何急凍食品3件滿$180或以上，即可以優惠價$3換購FRAKTA保溫袋一個。

▲ 購買任何急凍食品3件滿$180或以上，即可以優惠價$3換購FRAKTA 保溫袋一個。（相片：IKEA）

IKEA美食站必試黑糖珍珠奶茶新地

IKEA美食站同時為你呈獻多款夏日小食。除了酸酸甜甜開胃之選蝦餅配甜辣醬，更再次帶來大熱口味的大吉嶺紅茶新地筒，陣陣茶香特別消滯醒神；另一夏日必試期間限定新品黑糖珍珠奶茶新地，特別為熱愛台式飲品的你而設，萬勿錯過！

3款IKEA美食站小食供應期由即日至7月23日：

▲ （左起）蝦餅配甜辣醬（$13／3 件）、黑糖珍珠奶茶新地（$13）、大吉嶺紅茶新地筒（$4.5）。（相片：IKEA）

另外，若想邀請三五知己到家中共聚，7月10日至23日期間購買指定派對食物更可獲八五折優惠，共享夏日派對歡樂。

▲ （左起）黑加侖子藍莓車厘子燕麥果昔（$13.6，原價 $16）、蘋果梨燕麥果昔（$13.6，原價 $16）、有氣梨梳打、（$13.6，原價 $16）。（相片：IKEA）

▲ （左起）淡啤酒（$8.5，原價 $10）、黑啤酒（$8.5，原價 $10）、有氣蘋果梳打（$11，原價 $13）。（相片：IKEA）

IKEA供應分店：

九龍灣分店（設有IKEA餐廳、瑞典美食廊及美食站） 九龍灣MegaBox L4 銅鑼灣分店（設有瑞典美食廊及美食站） 銅鑼灣柏寧酒店地庫 沙田分店（設有IKEA 餐廳、瑞典美食廊及美食站） 沙田HomeSquare L6 荃灣分店（設有IKEA 餐廳、瑞典美食廊及美食站） 荃灣青山公路388號8咪半3樓

記者：陸明敏