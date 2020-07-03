【移居星馬】藝人移居星馬享優質退休生活　吳岱融別墅臨海許紹雄住獨立屋

▲ 藝人移居星馬享優質退休生活，吳岱融別墅臨海許紹雄住獨立屋。

娛圈不少藝人都選擇移居星馬地區，因為與香港距離較近，氣候、生活習慣貼近相對容易習慣。當中太太為新加坡人的許紹雄在去年於當地買入4000呎獨立屋，一家人移居當地。另外，吳岱融亦決定與太太鍾淑慧移居大馬，租住5000呎無敵大海景公寓。

吳岱融與太太鍾淑慧於1995年結婚，獨子現於新加坡讀書。自言喜歡四處住的吳岱融夫婦結婚25年，搬家次數不下40次，香港、內地、新加坡、泰國都曾租住過，現時於大馬檳城豪宅區，租住約5千呎臨海單位。

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▲ 吳岱融的豪宅擁有超大露台。（網上圖片）

夫婦所租住的單位約5千呎，位處大廈中層，附有四間大套房、偌大客飯廳、無敵海景浴室，以及面向一望無際海景大露台，月租僅約港幣17000元，吳岱融直指鍾情大馬全因「平靚正」，笑言現時處於半退休狀態，每年只工作4至5個月，其餘時間享受人生。

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▲ 姜浩文與太太在大馬亦有物業。（微博圖片）

吳岱融夫婦現時正申請大馬第二家園計劃，但受疫情影響，暫時未能返馬來西亞，吳岱融稱仍在觀摩，並不心急入市：「我對星馬的樓盤都有興趣，因兒子現時在新加坡，故我們也想住當地。」

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▲ 超大浴室面向無敵大海景。（受訪者提供）

他笑言跟太太興趣就是四處睇樓，也不限定要住哪裡：「幸而我太太和家人都喜歡四圍去，加上工作性質，不用局限要住香港，其實我在番禺都住過十幾年，亦覺得大灣區是可以考慮的地方。」

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▲ 獨幢別墅位於新加坡義順區。（影片截圖）

許紹雄則因為太太龍嬿而是新加坡人，二人在1992年結婚時，他已成為新加坡永久居民（非公民），女兒在當地亦已大學畢業，一家人希望把生活重心移居當地，許紹雄便決定中請當新加坡公民，並以400萬新加坡幣（逾2,300萬港幣）於當地購入4千呎獨立大屋，跟家人享天倫。

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▲ 許紹雄與妻女及外母同住大宅內。（網上圖片）

獨幢別墅位於義順區，樓高三層半，早前許紹雄一家接受新加坡媒體訪問，首度公開豪宅內部。4千呎大屋擁有六個房間及和一間長型泳池，另外飯廳樓底極高，許太直指這是她在房子內最喜歡的地方，讓她感到溫馨舒適。

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▲ 飯廳感覺溫馨。（影片截圖）

豪宅內部裝修華麗，其中一間採光極好的偏廳，放有高桌椅以及吊籃椅，許家平日會在偏廳聚會閒聊、玩遊戲聚天倫。受訪時許紹雄提到這間房子讓他們一家感到很舒服，每一個角落他都很喜歡：「每次都感覺不想走了，這個屋子留人的。」

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