【新冠肺炎】122名患者有79%為禿頭　美國研究：禿頭男患嚴重新冠肺炎風險或更高

▲ 美國研究指，禿頭男患嚴重新冠肺炎風險或更高。

全球新冠肺炎疫情持續，有美國研究發現禿頭男性患嚴重新冠肺炎的風險或會較高，主要與雄性賀爾蒙有關。研究人員亦認為，可根據禿頭的情況，來預測感染新冠肺炎的嚴重程度。

據《Forbes》報道，美國布朗大學（Brown University）研究指，雄性荷爾蒙或與男性感染嚴重新冠肺炎有關。主研究人員Dr. Carlos Wambier認為，雄性荷爾蒙是讓新冠病毒進入人體細胞的入口，故此相信禿頭的情況，可以預測到感染新冠肺炎的嚴重性。

一般而言，如男士體內有較多男性賀爾蒙，當中的二氫睪酮（DHT）會使毛囊委縮導致較容易造成脫髮。

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Wambier研究團隊在西班牙進行了2項研究，其中一項研究發現，122名確診感染新冠肺炎的男性患者，有79%都是禿頭。另一項獨立研究亦指，41名西班牙患者中，有71%患者禿頭。

不過研究並沒有將年齡納入考量。一般年齡愈高，患上新冠肺炎重症的風險，或禿頭率都會更高。對於這項成果，還需更多研究證實。

至於女性方面，有研究提到有觀察一些重症女患者的雄性荷爾蒙狀況，例如患有代謝綜合症、正在服用孕激素（progestogen hormones）的患者。

研究將會繼續進行，Wambier及其團隊相信，如果理論正確的話，在未發現疫苗或疫苗無效的情況下，抗雄激素療法或可用於治療或預防新冠肺炎。

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責任編輯：羅嘉欣