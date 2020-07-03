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【自私父母】無品港媽入米線店拒摺BB車　要求食客調位不果破口大罵

育兒經 11:52 2020/07/03

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有港媽進入米線店用膳拒絕摺BB車，更要求食客調位遷就擺放。

家長帶著小朋友外出經常會大包小包，所以不少家長會帶同BB車幫助攜帶不同物件。近日，一名米線店食客批評一名港媽推BB車入餐廳，拒絕摺起BB車，並要求食客調位遷就其擺放BB車，更直斥食客，「你食嘢大晒呀？」

有網民在Facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿，他表示，當日心血來潮一個人到米線店用膳，由於他一個人的關係，店員已要求他調位3次遷就其他食客。後來，一對手推BB車的父母進入餐廳，由於餐廳位置不大，當時店員已要求二人摺起BB車，惟港媽立刻表示，

我架車摺唔到個喎！放咗咁多嘢喺度，如果摺起、拍埋嗰陣佢跌咗落地，係咪你哋負責先？

港媽要求食客調位遷就

店員聽見只好再次要求網民調位，可是網民表示拒絕，「已經調咗幾次，唔想郁。」突然，港媽走到網民面前說，

小朋友喊緊呀！點解唔讓個位比我哋？你食嘢大晒呀？而家啲人無啲愛心！

網民不甘示弱，直接說，

其實我對面有兩個位你哋可以照坐。

然而，港媽依然堅持要求網民調位，「你唔行開，咁架bb車放邊？」

無理港媽

網民不肯就範，決定不理港媽，任由港媽站在對面，後來他們一家離開食店，網民無奈表示，

其實而家咩事？讓係人情，唔讓係道理，如果佢好禮貌少少可能我都會讓。第一句就鬧人真係無品，戥個bb可憐，有個咁嘅呀媽。

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責任編輯：梁節儀

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