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【限時優惠】日本插畫家Keigo海港城全球首展　作品融入香港元素發放幽默正能量

休閒 12:00 2020/07/03

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熱門 香港小姐 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 CuMask 劇情預告 超市大搜查

日本插畫家Keigo（河尻圭吾）以幽默手法，創作出鱷魚、長頸鹿、兔仔、熊貓等搞笑角色的生活困擾，為營營役役的日常帶來一點點歡樂。

海港城 ‧ 美術館現正舉辦Keigo的全球首次個人展覽「a + b」。自2012年開始創作以來，Keigo畫了3,000多幅作品。他每天工作之餘在社交媒體平台分享自己的隨筆作品，以簡單的場景、擬人化的角色和令人忍俊不禁的笑點，爲大家的生活注入幽默的正能量。

插畫家擬人化的角色充滿黑色幽默。（海港城提供）

Keigo特別爲是次個人展覽創作了6幅全新作品，並巧妙地融入了香港本土元素。大家能想像到長頸鹿和鱷魚穿上校服、樹獺耍起功夫和新鮮出爐的點心主持天氣預報嗎？

Keigo的早期創作手稿，是首次對外公開。（海港城提供）

此外，場內亦可欣賞到Keigo首次對外公開的早期創作手稿，記錄著他隨意創作的筆跡，也有重新繪製的精選經典作品以及Keigo給香港觀眾的親筆手寫信。  

場內有精品可供選購。（海港城提供）

是次展覽將限量發售一系列精美紀念品，包括帆布袋、明信片和紀念貼紙。大家可以將Keigo的幽默正能量帶回家，時時刻刻給予自己鼓勵。

a + b  Keigo個人展覽
日期：即日至8月2日
時間：11am-10pm
地點：海港城‧美術館（海港城海洋中心二階207號舖）
查詢︰2118 8008

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