【救救動物】澳洲山火吞噬5000隻樹熊　新南威爾士樹熊2050年恐滅絕

▲ 澳洲新南威爾士州報告指出，近月山火至少有5000隻樹熊慘被燒死。

澳洲過去大半年發生嚴重山火，澳洲新南威爾士州一份報告指出，近月的山火至少有5000隻樹熊慘被燒死，加上伐木採礦城市發展破壞棲地，如當局不立即採取保護措施，新南威爾士州的樹熊，或將在30年內、即2050年前滅絕。

據外媒報道，澳洲過去大半年的嚴重山火，蔓延東部及南部多個州，燒毀3500萬公頃林木，大量野生動物家園被毀，甚至被燒死。

重災區的新南威爾士州，一個參議院委員會發表報告指，至少5000隻樹熊慘被燒死，部分樹熊的棲息地，超過八成被燒毀。據近年部分統計數字顯示，全澳洲可能剩下不足8萬隻樹熊，新南威爾士州有約3.6萬隻。

報告又指，因伐木、採礦等城市發展，氣候變化引發的山火和乾旱，樹熊生態環境受到嚴重破壞，加上疾病等因素，樹熊數目正急速減少，3.6萬這個數字不可靠，若不立即採取補救措施，樹熊可能在2050年絕迹新南威爾士州。

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委員會向州政府提出42項建議，包括提供誘因給農民，鼓勵他們保護林木，增建國家公園，保障樹熊棲息地。

新南威爾士州環境部長基恩無表明會採納哪一項建議。他指，樹熊是澳洲的象徵，會盡一切努力保護，州政府已投放歷來最大筆資金、即4400萬澳元保育樹熊。

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責任編輯：熊詠思