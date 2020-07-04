矢志追求文學夢 從DSE失手到港大文學院 

不少人也喜愛閱讀，因為文學作品能豐富人的精神世界，然而願意選擇從事文字相關工作的人卻並不多。自小鍾情於中國文學的榮芃（阿榮）卻決心要投入中文的懷抱，兩年前修讀香港大學附屬學院中文專業傳意高級文憑課程。在香港大學附屬學院的經歷，豐富了他對中國文學的眼界同時，更讓他今年銜接上香港大學的學士學位，入讀中文系三年級，繼續在文字的世界探索。

阿榮從小在母親和外公的薰陶下尤為喜愛閱讀，隨着年歲漸長，他對中文的興趣愈發濃厚。「升高中的時候，我也和家人商量過，他們希望我可以選擇自己喜愛的科目，因為興趣是學習最好的動力，所以我選擇修讀文科。」阿榮從中四開始便知道自己最愛中文，更努力備戰公開試。

▲ 阿榮自幼受家人影響而對中文充滿興趣。

可惜公開試臨場發揮失準，令阿榮與心儀的大學課程失之交臂。「當時收到成績單的時候很失望，但好在家人沒有給我太大的壓力，令我很快可以平復心情。」阿榮在公開試前已經報讀到香港大學附屬學院的課程，對兼顧學術中文和專業中文兩大範疇的中文專業傳意高級文憑尤感興趣。是以在公開試失利的情況下，阿榮依然能夠踏上自己心愛的文學之路，繼續鑽研中國文化。

突破自我 一字記之曰：「問」

阿榮在香港大學附屬學院看似如魚得水，滿足興趣之餘，更充實了學科知識。但原來在入學初期阿榮亦經歷過一個小挫折：「記得入學第一個學期有閱讀與寫作課，其中一份功課是選擇兩篇微小說類比。我當時理解錯了題目以致離題，功課成績非常差。」這一次小小的滑鐵盧並沒有打擊阿榮的學習信心，反而讓他正視自己性格內斂帶來的問題：因為害羞而怯於向老師提問，所以對題目理解不全面。

▲ 阿榮向其他同學學習提問的好習慣，他們亦互相勉勵大家向晉升大學的目標進發。

阿榮留意到平日上課時，同學會非常主動向老師提問，老師亦會耐心指導他們，是以阿榮開始仿傚其他同學，嘗試在課後或經電郵向老師提問。「以前怕自己提問會妨礙老師的工作，但原來老師非常樂意與我們交流，解答疑問。即使當下未必有時間，老師也會另外約時間去解答我的問題。在高級文憑的學習不像是中學時單靠自己摸索也能得到解答，老師的指導和交流對我帶來很大的幫助。」好學固然是阿榮成績優異的原因之一，但學懂「問」的方法，則令阿榮的學問更上一層。

師恩似父母 升學路上保駕護航



當阿榮升讀二年級，開始準備銜接學士課程時，他仍選擇自己鍾情的中文為目標。「很多人可能認為中文系畢業很難找到工作，但實際上語文能力是很多工作的基本要求，此外亦有很多不同的職業也與文書處理相關。我的父母認為只要你是做自己喜愛的事，堅持便會有所回報，所以他們非常希望我朝着自己的興趣發展。」鍾情文字的阿榮，希望將來的工作能夠與文字有密切關係，對老師、編輯、記者等工作亦非常感興趣。

回顧準備報考大學期間，阿榮有感香港大學附屬學院的老師一直為學生保駕護航，提供了很多幫助。他細數：「曾老師為我升學提供了不少建議，亦幫我撰寫推薦信，更為我修改自薦信、履歷；李老師則幫我們分析不同學科需要什麼GPA；陳老師更為我們準備模擬面試，提供了不少改善意見給我們。」他更笑言，學校老師比自己的父母更緊張他的前途發展。其實除了老師會主動協助學生準備升學，香港大學附屬學院亦會經常舉辦不同升學講座，分享自薦信和面試的技巧、升學相關材料如何準備，亦會邀請不同院校的導師介紹不同學系，令學生能夠及早選擇自己未來的升學路向，做好準備。

▲ 雖然最近受疫情影響改用網上授課，但阿榮與同學們依然積極參與課堂討論。

除此以外，阿榮亦覺得學院的同學是升學路上的好戰友。與中學時認識，分享日常生活和娛樂的朋友不同，阿榮和這班戰友一起朝晉升大學的目標努力，分享未來的人生規劃、學習規劃，互相勉勵，他非常享受與同學相處的時光。「我正好是第一屆修讀中文專業傳意高級文憑的學生，我們一班同學都非常熱愛中文、熱愛學習。我們會互相交流志向目標，在學習上互相幫助，共同進退。」

▲ 阿榮與香港大學附屬學院的同學相處融洽。

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