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【酒店優惠】四季酒店網上限時快閃優惠   半價住豪華海景套房兼買一送一【內附連結】

休閒 13:11 2020/07/03

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熱門 香港小姐 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 CuMask 劇情預告 超市大搜查

四季酒店推出網上獨家限時快閃優惠，半價住海景套房兼買一送一。

終於輪到全城至尊的四季酒店推出網上獨家限時快閃優惠，於7月13至17日在電子商店推出一系列優惠，包括：豪華住宿、 The Lounge 餐飲和水療中心按摩各項禮遇低至半價，為大家提前預準好各項暑假體驗。

1. 豪華住宿

海景套房住宿連雙人歐陸式早餐買一晚送一晚 (原價17,160元/晚、現優惠價8,580元/晚)

豪華山景客房住宿半價 (原價4,180元/晚、現優惠價2,090元/晚)

酒店海景房，可飽覽維港景。(酒店提供)

2. 各項餐飲

龍景軒餐飲禮券(只限晚市使用) - 購買800元禮券獲取1,000元消費額

長年是米芝蓮三星的中菜龍景軒都有折扣呢！(酒店提供)

The Lounge 周一至五晚市印式滋味套餐7折(原價434.5元/位、現優惠價316元/位)

The Lounge 周一至日晚市兩道菜套餐8折(原價506元/位、現優惠價414元/位)

The Lounge 周一至日晚市三道菜套餐8折(原價616元/、現優惠價504元/位)

The Lounge 周一至五歐陸式早餐套餐8折(原價297元/位、現優惠價243元/位)

The Lounge  周一至五美式早餐套餐8折(原價374元/位、現優惠價306元/位)

*餐飲禮券兌現日期至2020年8月31日

3. 水療中心

購買60分鐘按摩療程，免費額外延長30分鐘，可選擇深層組織按摩、運動整復按摩、泰式按摩、平衡按摩、中式推拿、淋巴按摩 (原價2,508元/位、現優惠價1,815元/位)

酒店的Spa服務很著名。(酒店提供)

60分鐘夏日面部護理及30分鐘身體磨砂套餐7折優惠 (原價3,245元/位、現優惠價2,272元/位)

購買完美修趾服務，送贈咖啡美甲美趾時光 (原價1,793元/位、現優惠價1,255元/位)

購買豪華修甲服務送贈30分鐘腳部按摩 (原價1,875元/位、現優惠價1,313元/位)

水療中心禮券兌現日期至2020年8月31日。

查詢：3196 8882
電郵：boutique.hkg@fourseasons.com
備註：所有價錢已包加一服務費，並只限電子商店內購買。

記者：趙景隆

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