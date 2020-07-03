【華城連環命案】南韓連環殺人案時隔34年終結案　兇手為滿足性慾5年性侵殺害14人

▲ 南韓連環殺人案時隔34年終結案，兇手為滿足性慾5年性侵殺害14人。

韓國34年懸案「華城連環殺人案」於去年取得重大進展，警方鎖定在囚的57歲疑犯李春在，並且重新調查案件。時隔一年後，警方近日終於宣告結案，確認李春在一共殺害14人，並犯下9宗強姦及搶劫案，以「滿足變態的性慾」。

5年間殺害14人 受害人最小僅7歲

京畿南部地方警察廳周四（2日）發表調查結果，確認1986年9月15日至1991年4月3日間，在華城地區發生的10宗殺人案，均是李春在所為。案中受害人幾乎都被先姦然後殺，部分受害人的下體更被塞進異物。

他亦承認另外4宗謀殺案，包括1987年12月水原女高中生被殺案、1989年7月華城小學生失蹤案、1991年1月清州女高中生被殺案、1991年3月清州一名家庭主婦被殺案，受害人年齡最小只有7歲。

警方去年鎖定疑犯

李春在1994年因姦殺妻子的妹妹，被判無期徒刑，被警方輯拿歸案，並判處無期徒刑，在釜山監獄服刑。直至去年，警方重新調查華城連環殺人案，李春在經盤問下終於承認罪行。

據悉，李春在更供稱犯下34宗性侵及偷竊案，但部分因證據不足，或未能取得受害人證供而無法確認是否他所為。警方最終確認，李春在犯下14宗殺人案、9宗性侵及偷竊案案，14名遇害女性大多在死前遭到性侵。

為滿足變態性慾性侵殺人

根據警方分析，李春在性格內向、缺乏主見，服兵役時人生首度得到成就感，但退伍後因生活煩悶、無聊，出現施虐傾向，開始尋找女性下手，以滿足性慾。根據其人格障礙檢查結果顯示，他對受害人完全沒有同理心，具有反社會型人格。

「華城連環殺人案」是韓國三大懸案之一，曾被改編成多部大受歡迎的電視劇及電影，包括2003年上映的電影《殺人回憶》、2014年的電視劇《岬童夷》、2015年的《Signal》以及2017年的《隧道》等等。

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責任編輯：王俊賢