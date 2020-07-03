【失業媽媽】疫情下夫妻失業經濟陷困境　母親偷校服予復課女兒被逮結局逆轉

▲ 女兒復課在即需要上學用品，泰國一名失業媽媽偷校服及返學鞋。

新冠肺炎疫情全球大流行，影響經濟民生，不少人被裁員，據聯合國估計，今年全球第2季恐流失多達4億個全職工作。泰國一名26歲媽媽與丈夫在疫情下雙雙失業，家庭失去經濟收入，女兒復課在即需要上學用品，沒錢的媽媽竟然選擇犯罪，偷校服及返學鞋，店舖發現報案，而結局令人意想不到。

據馬來西亞《中國報》報道，泰國的學校於本月1日復課，在開學前一天發生一宗罪行，揭發家庭的苦況。受疫情影響下，泰國春蓬府一名26歲年輕媽媽跟丈夫同時失業，家境一向貧困的他們更陷入苦況，8歲女兒即將要開學，必須購買校服等物品。

貧困媽偷校服予女兒

開課前一天（6月30日）媽媽帶著8歲女兒逛街，在店舖偷了一套校服及一雙鞋子，全程被店內裝的閉路電視拍攝到斷正，人贓並獲，店員立刻報警，警方趕到現場準備逮捕這對母女。從照片所見，母女偷取了一大袋貨品，內有一套校服及兩對鞋。

警方在場盤問該涉事媽媽的犯罪動機，始發現家家有本難唸的經。她表示之所以偷東西，是因為自己和丈夫都在疫情期間失業，沒有收入，沒辦法幫女兒買返校用品，一時想歪犯罪，深表後悔。

結局令人意想不到

據報道，在現場有一名顧客聽到該媽媽的說話，非常同情她一家人的遭遇，立刻主動拿出1200元泰銖（約300港元）幫她付款，而商店經理知道後，選擇隨即撤銷指控，最後警方沒有拘捕涉事母女。

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責任編輯︰王明芳