【潮物速報】OSIM限定Disney版按摩小枕頭　限時購買可享組合價多選1件指定產品

▲ 「熱石小枕頭」機身輕巧，可放在梳化、床或椅子上用，而且備有車用轉接器，車上用亦得。（OSIM提供）

香港人工作壓力大，又常常加班，肩頸痛已是家常便飯。想去按摩又無時間，找家人幫忙又怕煩到人，買按摩椅又嫌貴？其實現時已有許多小型的按摩工具，既不佔位置，又可做到深層按摩效果。無論在家，還是在辦公室，隨時隨地都可鬆一鬆。

期間限定的「熱石小枕頭．迪士尼限量別注系列」，為OSIM x Disney全球首度聯乘之作。4款別注版小助手造型超級可愛，而且尺寸就像一般咕𠱸，輕巧又實用，現已於香港全線上架，更有一系列組合優惠。數量有限，想入手的米奇迷記得Mark實時間啦！

▲ 輕巧便攜的熱石小枕頭，可隨時隨地做按摩。（OSIM提供）

輕便按摩器 模擬人手按摩技

參照人體工學設計，備深層雙向的揉捏按摩，「熱石小枕頭」能有效承托身體不同部位。肩、頸、背、小腿、大腿和腹部都可用，雙向揉捏按摩點根據人體工程學原理分布，使用時就像有個模擬按摩師在服務，技法到位。

除了設計多功能，「熱石小枕頭」更具備仿泰式熱石按摩的手法，可促進血液循環。長時間對住電腦或書本、維持同一姿勢時，容易感到肌肉繃緊、僵硬和疼痛，此按摩效果或有效紓緩此等不適，以減輕身體積累下來的痛症負擔。其一鍵式操作，設計簡單方便，長者想用也不怕複雜，10歲以上的小童也適用。

▲ Osim聯同Disney推出「熱石小枕頭．迪士尼限量別注系列」，（左起）俏皮米奇、歡樂米奇、經典米奇和愛心米奇，一共4款。（優惠價$880／原價$980）。（OSIM提供）

由即日至7月12日可享限定價，更送「歡樂通行證」一張，可享購物優惠。反斗V手、DIY按摩椅、貴王椅等產品減$100至$400不等。

組合優惠 $1,180獲兩樣產品

生活勞碌壓力大，對上班族來說，按摩幾多次都不夠。除了消滅重點痛症，睡眠質素、眼部健康也大大影響精神狀態。「熱石小枕頭．迪士尼限量別注系列」配合4款指定產品，即可享用組合價優惠，以$1,180購買兩款產品，能因應個人需要選擇。

▲ 迷你按摩棒具USB充電功能，而且非常輕身，在辦公室使用一流。（原價$498）（OSIM提供）

▲ 眼部按摩器3有透視鏡片，邊放鬆眼睛邊可照常活動。（原價$498）（OSIM提供）



如使用強力、快速捶打按摩的迷你按摩棒，針對滲透深層肌肉，紓緩疼痛及放鬆。或提升室內濕度，保持喉嚨、皮膚濕潤，改善睡眠質素的「甜夢小蒸靈」。

另外，也有為紓緩眼部肌肉繃緊、痕癢乾澀等問題，提供溫熱震動按摩的眼部按摩器3，以及針對腿部疼痛、加強血液循環的脈衝按摩墊。優惠期同樣至7月12日。

▲ 甜夢小蒸靈有智慧型設計，水霧噴口可轉動，自動轉向需要保濕的位置。（原價$456）（OSIM提供）

▲ 脈衝按摩墊不單可放鬆足部，更有效塑造腿形。（原價$458）（OSIM提供）

記者：吳霆俊