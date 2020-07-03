【矢志不渝】太太病逝3年郭鋒未有一刻忘情　愛妻號盼與歐陽佩珊天家重聚

▲ 郭鋒認為歐陽珮珊正在路的盡頭等待他。

郭鋒的太太歐陽佩珊於2017年7月9日病逝，終年63歲。愛妻離世3年，郭鋒一直惗記着歐陽佩珊，至今仍當太太在身邊，且沒有當她離開了自己，每天與她聊天。

郭鋒今日（7月3日）接受周刊訪問，表示相信二人有天將重聚。其實郭鋒之前曾接受TOPick專訪，他亦稱：「對我來說，太太依然是很年輕便離開。她走了，但我當她尚在，所有她的物品仍在家中。我會常常幫她執拾、擺好。因為她的肉體雖離開了我，當心靈上仍與我同在。」

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▲ 郭鋒每天都會跟歐陽佩珊聊天。（《經濟日報》資料庫）

每天為太太祈禱

對亡妻歐陽佩珊的思念，也令身為基督徒的郭鋒堅持每天跟亡妻聊天，並且為她祈禱：「有時看見一些有趣事物，或者感到情緒失落，很想發洩一下，但我一直知道她在我身邊，跟我分擔感受的。」

郭鋒又認為，縱然現時好像只剩下他一個人：「我不知道終點在哪裏，但我知道她會在路的盡頭等我，只是她先行一步，且為我準備好再迎接我，她連最後一步也為我想好。」

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▲ 郭鋒與歐陽佩珊於1977年結婚。（《經濟日報》資料庫）

歐陽珮珊轉行不當花旦

郭鋒和歐陽佩珊曾為當家小生及花旦，不過後來歐陽佩珊有感娛樂圈不適合自己，並於1993年息影，轉為學習中醫，及後更成為氣功針灸師，並開班授徒。

人緣甚好的歐陽佩珊獲不少好友及學生於她臨終前跟她道別，郭鋒有感而發：「原來我太太那麼好，有一刻更覺自己配不起她。」

▲ 郭鋒指歐陽佩珊會在等待他。（《經濟日報》資料庫）

郭鋒感恩遇上歐陽珮珊

即使太太已離世，其好友及學生都愛屋及烏，代其陪伴郭鋒過節。他感慨指：「她積了很多福卻報在我身上，就算她已離開，我卻承受着她為我帶來的福氣。令我體會到真正的愛是不問收獲和付出，看到別人開心自己更開心。」

郭鋒的手機，依然用著歐陽佩珊的相做桌布，太太的離開，卻讓郭鋒明白何謂真愛。

▲ 郭鋒的手機桌面圖為歐陽佩珊的照片。（《經濟日報》資料庫）

很多人承諾愛另一半一生一世，郭鋒卻執著：「如果愛她一生一世，即是對方離開後愛就消失，所以我是一生一世愛她，即使太太已不在，我的愛會永遠伴隨。」海誓山盟，天長地久，郭鋒身體力行實踐。

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