【電梯扶手含菌】調查指上環街市電梯扶手含菌量最高按年飆499倍　疫情下衞生情況更惡劣

▲ 一項調查指，上環街市大道西入口由1樓往2樓電梯扶手的含菌量最高。（陳國峰攝）

街市電梯扶手細菌含量多。有政黨公布中西區4個街市電梯扶手含菌量，發現士美菲路街市石山街入口，由1樓往地下的一段扶手的總菌量達4.3萬CFU（菌落形成單位），是去年含菌量檢測的11倍，而上環街市大道西入口，由1樓往2樓電梯扶手達14萬CFU，是去年含菌量檢測的500倍，亦是檢測報告中含菌量最高的一條；該政黨促政府盡快制定扶手梯含菌量標準及加強清潔，減少市民接觸細菌風險。

▲ 民建聯繼去年9月檢測後，於今年3月再委託化驗所檢測中西區4個街市的電梯扶手細菌量。（陳國峰攝）

中西區街市含菌量最高的扶手電梯

街市 含菌量（CFU*） 上環街市大道西入口由1樓往2樓電梯扶手 140,000 士美菲路街市石山街入口由1樓往地下扶手 43,000 士美菲路街市士美菲路入口2樓往1樓扶手 24,000 *菌落形成單位，其值越高表示樣品中所含的細菌越多。 資料來源：民建聯

扶手電梯的扶手是細菌傳播的溫床，民建聯繼去年9月檢測後，於今年3月再委託化驗所檢測中西區4個街市的電梯扶手細菌量以跟進情況，分別是士美菲路街市、石塘咀街市、西營盤街市及上環街市，一共25條扶手電梯。樣本於街市人多繁忙的上午9時至11時進行，以每段扶手其中100平方厘米，收集細菌樣本。

據化驗結果顯示，上環街市大道西入口，由1樓往2樓電梯扶手達14萬CFU，是去年含菌量檢測的500倍，為所有街市扶手電梯之冠，其次是士美菲路街市石山街入口，由1樓往地下的一段扶手，其總菌量達4.3萬CFU，第三則是士美菲路街市士美菲路入口2樓往1樓，其扶手含菌量達2.4萬CFU。

此外，根據檢測報告，經檢測的25條扶手電梯中，其中14條的含菌量均比家用廁所板的1,200CFU高，且最高含菌量的扶手更超出116倍；去年9月民建聯亦作了同樣的測試，當時含菌量最高的是士美菲路街市石山街入口1樓往地下的一條扶手，含菌量達3,700CFU，而今年的結果顯示，25條扶手電梯中，有23條含菌量都較去年多。被問到為何會以家用廁所板作比較，民建聯社區幹事劉天正指，因現時細菌含量沒有標準，只能透過不同物件比較數量，令市民更易理解。

▲ 扶手電梯的扶手是細菌傳播的溫床。（陳國峰攝）

劉天正表示，現時疫情期間，亦會擔心電梯扶手上有病毒，但對於為何今次測檢數據會較上年高，他則稱「不知道，疫情下當局對於衞生做得更差，只感到很驚人」，有關當局需做得更好。認為。他又指，公眾地方最常見的細菌包括金黃葡萄球菌、鏈球菌及大腸桿菌等。若市民在電梯扶手上接觸到此類細菌，一般可以直接以清水清洗乾淨，不用消毒。但若皮膚上有傷口或損傷，細菌便可透過該處滋生，引致發炎，生瘡等症狀。同時，細菌亦會從市民擦眼、進食時進入身體，引發不同症狀。

民建聯建議，政府應盡早訂立「電梯扶手含菌量」的標準，及活用科技於日常生活上，例如可考慮引入光觸媒技術殺菌，在電梯扶手上噴上塗層防菌，加強清潔電梯扶手保障市民健康。

▲ 民建聯指，市民在電梯扶手上接觸到此類細菌，若皮膚上有傷口或損傷，細菌便可透過該處滋生，引致發炎，生瘡等症狀。（陳國峰攝）

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記者：洪芷晴