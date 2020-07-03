【銅芯抗疫口罩】市民可授權他人於7月6日至15日期間　到郵局或屋邨辦事處代領

▲ 創科局今日（3日）宣布代領「銅芯抗疫口罩+™」的詳情。（資料圖片）

創科局今日（3日）宣布，7月6日至15日期間，市民可授權他人到全港郵政局代領「銅芯抗疫口罩+™」。房委會轄下公共租住屋邨及房協轄下出租屋邨的居民，亦可授權他人到其屋邨辦事處代領。

【銅芯抗疫口罩】林鄭月娥見記者時多次整理口罩 稱「可能洗得多鬆咗」



（一）在郵政局代領



獲授權人士須向職員出示授權人的香港身份證副本（影印本或電子版本）以及其簽署的授權證明正本或副本（影印本或電子版本）。授權證明須包括授權人姓名及香港身份證號碼、獲授權人士姓名及香港身份證號碼，以及註明授權索取成人口罩尺碼。



（二）為房委會及房協屋邨租戶在屋邨辦事處代領



獲授權人士須向辦事處職員出示授權人所居住單位的租約正本及其香港身份證副本（影印本或電子版本）。租約上必須列有授權人的姓名。毋須另行出示授權證明。獲授權人士亦須向職員出示其香港身份證正本，以證明其身份。



郵政局或屋邨辦事處職員會即時將授權人的香港身份證號碼輸入電腦或手提裝置。如確認授權人未曾索取，職員便會派發一個成人尺碼的「銅芯抗疫口罩+™」予獲授權人士。每名獲授權人士每次可最多可代領兩個口罩。



除了核對授權人的資格外，職員亦會將獲授權人士的姓名及香港身份證號碼輸入電腦或手提裝置並即時發送至政府資訊科技總監辦公室的中央系統，純作有關口罩的發放記錄。郵政局或屋邨辦事處的電腦或手提裝置不會儲存市民（包括授權人和獲授權人士）的香港身份證號碼或其他個人資料。

【銅芯抗疫口罩】未網上登記者攜身份證正本 6月15日起可到郵局或所屬屋邨辦領取【附領取地點】

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

記者：郭家穎