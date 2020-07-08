【殺手】林利抗癌成功兼覓第二春再婚　學懂自在人生：不再理外間評頭品足

▲ 成功抗癌的林利學懂慢活人生。

53歲的林利曾歷事業低潮、婚姻失敗兼患癌，經歷過高低跌宕的人生，踏入人生的一下半場，苦盡甘來的他覓得第二春。林利在去年7月與拍拖半年的女粉絲Erin結婚，縱然曾歷失婚兼情傷，林利依然勇於去愛，「別看我外表很陽光，其實內心很空虛，需要一個依靠。」

成功抗癌的林利明白健康的重要，戒應酬戒煙酒，過著「宅男」般的生活，他說：「現在要學習慢活。」

近日無綫正播映劇集《殺手》，林利客串演台灣黑幫頭目「柯正雄」，早前他接受TOPick訪問，由於劇中要應付不少打鬥場口，那時候的林利剛完成切除腫瘤手術，康復不久即復工，體力透支下兩度入院。他說：「當時沒有想過推掉，好角色可遇不可求，未必個個有這些機會，加上角色幾適合我演，很酷的。」

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▲ 林利的人生經歷過高低跌宕。（曾耀輝攝）

拍《殺手》獲好姻緣

幸好林利沒有推掉《殺手》演出，2018年尾林利赴台灣拍攝此劇，因而跟台灣女粉絲Erin重遇，Erin追隨林利多年，二人之前只靠微信聯繫。

他說：「她由1990年開始喜歡我，有很多我的珍藏，說我是她心目中亞洲男一。」

在台灣拍外景時，林利主動相約Erin見面，二人很投契，很快便擦出愛火成為情侶。

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▲ 林利跟太太Erin很恩愛。（取自微博）

林利介紹說：「她算是半個圈中人，是模特兒出身，大家有著共同話題。這緣份仿如上天安排，她在台灣想拿起電話筒時，身在香港的我就致電給她，大家好像心有靈犀般。」

說到嬌妻的吸力之處，林利說：「她屬於山羊座，是一個很實在的人。」愛一個很簡單，但相處要學習，他說：「我們很少爭執，即使爭吵很快也和好，因為愛是需要包容，加上我年紀比她大，要退一步呢。」

▲ 林利跟Erin於去年7月結婚。（取自微博）

疫情令夫妻分隔

去年7月16日二人簽字結成夫婦，林利這位「台灣女婿」需要港台兩邊飛，由於疫情關係加上母親年邁有病，林利要留港照顧母親，他跟太太有近半年沒有見面：「台灣封關前我即趕返港，我跟太太說擔心媽媽有事，要陪伴她身邊，老人家年紀已大，要好好珍惜相處。」

本月為二人結婚一周年，林利現已飛抵台灣「交人」，縱然太太沒有投訴，但她也難免寂寞，林利靠「每日一電」來氹太太，「每天睡醒即打電話給她，所有甜言蜜語都說盡，例如說：『我好深愛你』或者『好掛念你』，加上我是宅男一名，最愛去公園散心，所以對我感放心。」

縱然曾歷婚姻失敗兼情傷，惟林利依有勇氣再婚：「別看我外表很陽光，其實內心很空虛，需要一個依靠，但我擇偶方面很挑剔，太太卻符合我條件，靚女就不用說，大家的思想及處事方式很近似。我是喜愛家庭生活的人，之前只是被迫單身吧。」

▲ 林利直言喜愛家庭生活。（曾耀輝攝）

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林利樂觀戰勝逆境

2017年林利確診罹患大腸癌第三期，接受腫瘤切除手術後，慢慢康復過來，經歷一劫之後，林利心態上作出改變：「我只會享受生活，做自己喜歡的事，不會爭演這角色，爭唱那首歌，現在要慢活。」

另外他更注意健康，林利說：「以前愛去劈酒，玩呀，食呀，現在吃得清淡。」

經歷過人生高低跌宕，令他有所頓悟：「人要靠自己，不能靠別人，因為自己才是真的，幾十年來在外面打滾，我也處於被動，現在做自己想做的事，亦不理外間人的評頭品足。」

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記者：游艾維