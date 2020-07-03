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【限時優惠】TED BAKER中環門市及網店同步大減價　手袋+披肩+鞋款+銀包低至3折

精明消費 13:02 2020/07/03

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熱門 香港小姐 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 CuMask 劇情預告 超市大搜查

（圖片來源：OnTheList）

OnTheList將於7月7日至11日一連五日於中環舉行TED BAKER大減價低至3折，售賣多款手袋、披肩、鞋款及銀包等產品。

是次大減價會發售男、女裝的服裝、鞋及飾物等等產品。過往的特賣活動上，會買到經典Icon Bag、手袋、披肩、高跟鞋、樂福鞋、網球鞋及銀包等等，適合上班及出席宴會。

上次TED BAKER特賣活動即睇：【下一頁】

OnTheList - TED BAKER特賣活動詳情：

門市日期時間：

7月7日（二）上午8時至下午8時

7月8日（三）上午10時至下午8時

7月9日（四）上午10時至下午8時

7月10日（五）上午10時至下午8時

7月11日（六）上午10時至下午5時

地址：中環都爹利街6號印刷行地下（中環地鐵站G出口）

網店日期時間：

7月7日（二）上午8時至7月12日（日）下午11時59分

網店請【按此

大家須先登記成為OnTheList會員才可購物，免費登記詳情請【按此

付款方式：信用卡

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責任編輯：王芷瑩

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