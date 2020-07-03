【急尋電話】媽媽大埔海濱公園遺失手機　焦急女兒發帖尋失物︰裡面有亡父相片

▲ 有媽媽於大埔海濱公園遺失手機，其女兒心急發帖尋失物，因裡面有亡父相片。

不幸遺失銀包、手機等個人物品，除了招致金錢損失，引起不便外，銀包及手機內的重要物品更是珍貴。有媽媽昨日（2日）於大埔海濱公園遺失手機，其女兒心急發帖尋失物，因裡面有亡父相片，網民亦幫忙轉發。

手機有亡父珍貴相片

失主的女兒於Facebook群組「Tai Po 大埔」發帖文表示，媽媽昨日下午2時50分左右，在大埔海濱公園的廁所遺失一部Galaxy A31‎電話，定位追蹤顯示當時手機在大埔完善路附近。她希望拾獲手機的好心人，能跟她聯絡︰

電話唔值錢，因裡面有我爸爸生前相片短片回憶，希望大家幫手留意，小女感激不盡。

她在留言指出，已聯絡大埔海濱公園辦事處，職員稱會幫手留意。她又讚賞海濱公園保安很好人，「有開咪問有無人睇到」，而她們沿途亦不斷嘗試致電媽媽遺失的手機，只是電話長響沒人接。

定位追蹤顯示位置有變

事發時她正上班，而媽媽一直在海濱公園附近徘徊，希望能找到手機。媽媽不大懂得操作，不知手機定位準不準確，手機響鈴已設定最大聲，以及延遲電池時間，那時顯示手機電量仍有87%。

不過，帖文發出3小時後，失主女兒表示定位顯示已由大埔完善路附近，改為富善邨，仍然是致電長響沒人接。其後她未有再更新消息。

帖文一出，網民隨即一呼百應，幫忙轉發，並祝願母女早日找到手機，甚至有網民提出幫忙到海濱公園尋找。另有網民提醒大家，要不時將手機相片備份。

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責任編輯︰駱秀玲