【我要去旅行】京都觀光協會推出留家感受京都活動　YouTube任睇日本米芝蓮大廚烹飪及紫藤花海片【有片】

▲ 日本京都市觀光協會推出「Stay Home, Feel Kyoto（留在家中，感受京都）」活動，為足不出戶避疫的人能透過網上片段及內容以眼睛遊京都。（官網圖片）

雖然全球疫情開始有緩和趨勢，但多國仍然封關，暫停禁止旅客入境。而作為全球熱門旅遊點之一的日本京都，為一解海外旅客們想到京都旅遊的心情，當地的京都市觀光協會特意推行「Stay Home, Feel Kyoto（留在家中，感受京都）」活動，透過網上內容及YouTube片段為全球旅客介紹京都的古典風貌、歷史及文化，為下次旅遊做足準備。

「Stay Home, Feel Kyoto」大致分為4個部分，包括坐禪示範、京都米芝蓮餐廳主廚食譜、美景聖地介紹，以及鳥羽之藤與蹴上杜鵑花的開花情況，全部均設有YouTube片段及英文字幕，方便大家收看。

▲ 妙心寺退藏院副住持示範坐禪方法（官網圖片）

在家體驗寺廟坐禪

不少人遊古都京都，都會去各個神社朝聖打卡，甚至體驗坐禪修行。協會這次特意邀請了京都其中最大一座及被列為重要文化財的寺廟妙心寺退藏院的副住持，以短片形式簡單解釋及示範坐禪方法。坐禪有助平靜身心，去除煩惱，希望有助長時間留在家中的人平復鬱悶紊亂的情緒。

▲ 南禪寺瓢亭15代主廚高橋義弘，會示範野菜日式炒雞蛋凍豆腐。（官網圖片）

米芝蓮主廚食譜

足不出戶的日子，最適合買餸煮幾味，增進廚藝技巧。這次邀請了多位在京都米芝蓮餐廳擔任主廚的名匠炮製出一系列家常便菜的食譜，包括有南禪寺瓢亭的15代主廚高橋義弘烹調的野菜日式炒雞蛋凍豆腐、南禪寺參道菊水總料理長大筆秀樹的海藻漢堡等，食譜簡單，就算新手也沒難度。

立即去片睇睇主廚示範︰

▲ 協會特意拍下有紫藤花隧道之稱的鳥羽之藤等熱門賞花名所的片段（官網圖片）

四時美景及賞花名所

京都景色會因四時變化，每處也充滿着濃厚歷史及大自然色彩。雖然旅客現時未能到訪盛夏京都，但活動網站就介紹了多個欣賞京都最美一面的觀光景點。

▲ 京都八坂寶塔的夏季景色（官網圖片）

而今年年初的花季及不少祭典、神社活動，都因避免人群聚集而取消。其中位於京都蹴上淨水廠的杜鵑花，以及被譽為紫藤花隧道之稱的鳥羽之藤等熱門賞花名所，今年也不對外開放，令不少花迷大感可惜。協會就特意拍下了今年開花情況，並以3種不同氛圍的音樂讓遊客們一睹開花美景，讓大家感受疫情下京都美麗的一面。

記者︰黃依情